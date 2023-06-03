السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار السكر اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

تشهد أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا داخل السوق المصري، ويعد السكر من السلع الإستراتيجية الهامة في أي بيت مصري، حيث إنه يعد إحدى السلع الأساسية، وسجل سعر السكر استقرارًا في السوق المحلي اليوم السبت 3-6-2023.

 

سعر السكر 

سجل سعر كيلو السكر من 20 إلى 22 جنيهًا للمستهلك.

 

سعر السكر في السوق المصري 

سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 17800 جنيه.

سجل سعر طن الجلوكوز نحو 18500 جنيه.

سجل سعر طن النشا الغذائي نحو 19000 جنيه.

أسعار السكر، فيتو

 إنتاج مصر من المحاصيل السكرية

Advertisements

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجلت 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليون و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاء ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.

أسعار السكر، فيتو

زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023

وأعلنت وزارة التموين  فى وقت سابق عن زيادة أسعار السلع التموينية بداية من شهر مايو 2023. وتتضمن  قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2023، 32 صنفًا من السلع المصروفة على بطاقات التموين، ومن بين السلع التي ارتفع سعرها هي سعر السكر وأيضًا سعر الزيت في التموين.

سعر السكر في التموين لشهر مايو 2023

ويبلغ سعر السكر في التموين: سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

نصيب الفرد من السكر التمويني 

ويبلغ نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة.

المخزون الإستراتيجي من السكر

ويصل إنتاج مصر من السكر يصل إلى 90% من الاستهلاك.

ونقدم  لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر السكر سعر طن السكر الأبيض السكر

مواد متعلقة

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر جرام المعدن الأصفر اليوم السبت 3-6-2023 ببداية التعاملات

تفاصيل طرح شهادة النيل بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي قريبًا

زوجة الرئيس الأمريكي تزور مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للبرمجيات

سعر جرام الذهب، انخفاض المعدن الأصفر اليوم السبت 3-6-2023 في السعودية

أسعار الأرز اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

زوجة الرئيس الأمريكي تزور الأهرامات وأبوالهول

طريقة عمل كفتة الأرز، أكلة مصرية موفرة وطعمها لذيذ

17 بطولة تزين مسيرة عبدالواحد السيد في عيد ميلاده الـ46

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على قرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام في الصين

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 3-6-2023 بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم السبت 3-6-2023

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسيرحلم الشرطة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة

تفسير حلم القتل في المنام وعلاقته بالتهور وارتكاب الذنوب والفشل المستمر

المزيد
الجريدة الرسمية