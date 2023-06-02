معوض: كولر تعلم من أخطائه مع الأهلي.. وقوة الوداد في الكرات العرضية

دوري أبطال أفريقيا، أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تعلم من أخطائه في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خصوصًا في ظل قيامه بتثبيت التشكيل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه استفاد من هدية الهلال السوداني، ثم انطلق بعد ذلك حتى الوصول لنهائي البطولة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كولر استقر على اللاعبين الأساسيين، وقناعته دائمًا بناءً على مستوى اللاعبين، وأعطى فرصة لعدد كبير من اللاعبين، لكن الغريب كان تجاهل أيمن أشرف، لكن الآن تطور لاعبين كثيرين معه مثل بيرسي تاو وحسين الشحات، أما طاهر محمد طاهر فهو لاعب جيد لكن أرقامه ضعيفة على مستوى مركز الجناح".

Advertisements

وأضاف: "كولر استقر على توليفة خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية، والمباراة الأولى بالنسبة لي هي الأهم، في وجود جمهور الأهلي وعلى ملعبه، والفريق كامل بنسبة 100%ـ ولذلك الأهلي مطالب بتحقيق مكسب مريح قبل لقاء الإياب".

وواصل: "الأهلي سوف يستفيد من تحقيق مكسب في الذهاب، ولأنه سيجبر الوداد على اللعب الهجومي في ملعبه وبالتالي امكانية استغلال الهجمات المرتدة والتسجيل هناك، والفوز بنتيجة 2 -0 جيدة بالنسبة لي".

وزاد: :فريق الوداد لديه عناصر جيدة ويعتمد على المرتدات والكرات الثابتة، وهناك تطور واضح في مستوى معظم اللاعبين المغاربة".

وأكمل: "لا بد أن تكون هناك مساندة قوية لخط الدفاع خلال المباراة، المباراة الأولى وارد اللعب بـ ياسر أو متولي، لكن لقاء الإياب تحتاج ياسر إبراهيم، ولا بدَّ من التعامل بشكل جيد من المدافعين في الكرات العرضية، وطريقة وقوف اللاعبين دائمًا يكون للملعب وليس للمرمى، حتى لا يتكرر هدف الوداد في صن داونز".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثنائي خط الدفاع في مباراة الوداد المغربي حيث من المنتظر أن يتواجد كلا من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بشكل أساسي في خط الدفاع.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في التاسعة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي علي قناة أون تايم سبورت المصرية الأرضي وأيضًا قناة بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتفوق النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي في أمور عديدة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي البطولة.

ونرصد لكم في التقرير التالي إحصائيات خاصة بالنادي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

الأهلي والوداد

_ أحرز الأهلي في البطولة حتى الآن 20 هدفًا بينما أحرز الوداد 10 أهداف.

_ سدد لاعبو الأهلي على المرمى 43 تسديدة، بينما سدد لاعبو الوداد 30 تسديدة.

_ استقبل النادي الأهلي 8 أهداف بينما استقبل الوداد 4 أهداف.

_ خرج الأهلي بشباك نظيفة 7 مرات، وخرج الوداد بنفس العدد في الشباك النظيفة.

_نسبة التمريرات الصحيحة للأهلي وصلت 84٪ في المباراة بينما الوداد 81.

_ مرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة خلال البطولة، بينما مرر الوداد 3217.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022