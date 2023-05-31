العروض تنهال على أيمن أشرف بعد رسالة كولر الصادمة

الأهلي، صرح مصدر مقرب من أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي، أن العروض انهالت على اللاعب عقب التصريحات النارية التي أطلقها مارسيل كولر المدير الفني للفريق ضد اللاعب.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن أيمن أشرف انهالت عليه العروض منها عرضين من دولة الخليج.

وتابع المصدر: أيمن أشرف يمتلك 3 عروض من أندية الدوري المحلي، ولكن اللاعب يفضل الانتقال للخليج.

فيما كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس رد فعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تجاه تصريحات كولر المدير الفني للفريق ضد أيمن أشرف لاعب الأهلي خلال مؤتمر مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

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وقالت مصادر مطلعة داخل الأهلي: الخطيب لم تعجبه تصريحات كولر ضد أيمن أشرف وتحفظ عليها في حديثه مع المقربين منه خاصة في ظل التزام اللاعب الصمت طوال الموسم وعدم إثارة أي أزمة رغم عدم مشاركته ولو دقيقة واحدة مع السويسري.

رد الخطيب علي تصريحات كولر

وأوضحت المصادر أن الخطيب استمع إلى تصريحات كولر في المؤتمر بعد المباراة وتواصل هاتفيا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب منه نقل رسالته إلي كولر بشأن ضرورة الحفاظ علي جميع اللاعبين خاصة وأن ضغط المباريات قد يجبره علي الاستعانة بأي منهم وأن الموسم لم ينته بعد.

واوضح الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ أهمية الحفاظ علي أبناء النادي خاصة وأن ايمن أشرف واحد من كباتن الفريق ولم يثر أي أزمة وكان أساسيا طوال المواسم الأخيرة.

الخطيب طلب من عبد الحفيظ الاجتماع مع كولر ونقل رسالته للحفاظ على استقرار الفريق وغرفة الملابس قبل مواجهتي الوداد المغربي في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

كما أكد الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ إن رسالته إلي كولر ليست تدخل في عمله الفني ولكنها تبقي ضمن الحفاظ على ثوابت النادي في الحفاظ علي صورة أبناء الأهلي أمام الجميع مع تأكيد الدعم الكامل للخواجة في مسيرته مع الفريق.

رد فعل أيمن أشرف على تصريحات كولر

اتخذ أيمن أشرف لاعب الأهلي قرارا عاجلا بعد الهجوم الذي تعرض له من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا والتي شهدت تأكيد كولر علي أن استبعاد اللاعب أمر فني بحت وإن مستواه أقل من المدافعين الموجودين بالفريق.

وعلمت فيتو أن أيمن أشرف تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب عقد جلسة عاجلة علي هامش مران الفريق من أجل شكوي المدير الفني للفريق بسبب الهجوم عليه في وسائل الإعلام وتصعيد الأمر إلي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد ايمن أشرف للمقربين منه أنه التزم الصمت طوال الموسم حفاظا على علاقته بالنادي وجماهيره ولكن تصريحات السويسري ضده تحمل هجوما لم يعتاد عليه لاعبي الفريق.

وشدد ايمن أشرف لبعض زملائه داخل الفريق إن كولر كان من الممكن إن يكتفي بالتأكيد علي أن الأمر فنيا فقط ولكنه خرج وأعلن أنه أقل من المدافعين المتواجدين بالفريق وإنه لا يستحق فرصة المشاركة كما حدث مع جميع اللاعبين.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي الذي انتهت اعارته إلي القادسية السعودي.

وعلمت فيتو ان أمير توفيق القائم باعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي فتح خطوط اتصال مع بعض أندية الدوري السعودي والقطري والاماراتي من أجل تسويق اللاعب الكونغولي الذي يمتد عقده مع الأهلي إلي موسمين قادمين.

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق الوداد المغربي بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا.

الدوري المصري،و نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهات قوية في شهر يونيو المقبل أبرزها مباراتى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يونيو

الأهلي - الوداد البيضاوي المغربي: ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ملعب القاهرة الدولي يوم الأحد 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي.



الأهلى - الوداد البيضاوي المغربي: إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 11 يونيو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب في تمام الساعة العاشرة مساء.

الأهلي - حرس الحدود: في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم 22 يونيو علر ستاد الكلية الحربية، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

الأهلي - منتخب السويس: في بطولة كأس كأس مصر بدور الـ16 يوم الأحد الموافق 25 يونيو، على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الأهلي - البنك الأهلي: في الجولة الـ32 ببطولة الدوري المصري الممتاز يوم 29 يونيو على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاوتابعض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزانى ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزانى إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي