تاريخ مواجهات الوداد المغربي أمام الأندية المصرية بالقاهرة

يلتقي الوداد المغربي مع مضيفه النادي الأهلي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة الإياب في الدار البيضاء يوم 11 من يونيو الجاري.

مواجهات الوداد أمام الأندية المصرية في القاهرة

ولعب الوداد البيضاوي المغربي، 10 مواجهات سابقة على الملاعب المصرية، قبل موقعة الأحد المرتقبة أمام النادي الأهلي، وحقق انتصارا وحيدا وتلقى 5 هزائم وتعادل 4 مباريات.

وكانت الزيارة الأولى لفريق الوداد إلى مصر لخوض مباراة رسمية يوم 7 فبراير 2003 ولعب ضد الزمالك باستاد القاهرة في كأس السوبر الأفريقي، وتلقى الوداد الهزيمة بنتيجة (3-1) بعدما سجل محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم ثلاثية الزمالك وأحرز الإيفواري جويليمي داه زادي هدف الوداد.

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ولعب الوداد ضد مضيفه الإسماعيلي في ذهاب دور الـ16 الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2007، وخسر الفريق المغربي (2-0) عن طريق أحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد.

وحل الوداد ضيفا للمرة الثالثة يوم 3 مارس 2008 ولعب ضد طلائع الجيش في مرحلة المجموعات لدوري أبطال العرب وتعادلا بدون أهداف على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

وذهب الوداد لمواجهة الأهلي بإستاد الكلية الحربية يوم 17 يوليو 2011 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتعادل الفريقان بنتيجة (3-3) في لقاء سجل خلاله للأهلي عماد متعب ووائل جمعة والموريتاني دومينيك دا سيلفا وأحرز للوداد شريف عبد الفضيل في مرماه ومحسن ياجور (هدفين).

الوداد عاد لزيارة مصر ولكن هذه المرحلة لعب في ستاد برج العرب بالإسكندرية وواجه الأهلي وتعادلا بدون أهداف في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2016.

وعاد الوداد لمواجهة الزمالك في نفس النسخة بمباراة ذهاب نصف النهائي وتلقى الهزيمة برباعية دون رد سجلها شيكابالا وأيمن حفني ومصطفى فتحي وباسم مرسي.

ولعب الوداد ضد الأهلي باستاد برج العرب في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2017 وخسر بنتيجة (0-2).

ثم عاد الفريق البيضاوي لمواجهة الفريق الأحمر في ذهاب الدور النهائي لنسخة 2017 وتعادلا بنتيجة (1-1) وأحرز للأهلي مؤمن زكريا وسجل للوداد أشرف بن شرقي.

وحل الوداد ضيفا على الأهلي باستاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 وخسر الفريق المغربي بنتيجة (1-3) وسجل للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم وأحرز للوداد زهير المترجي.

وكانت الزيارة الأخيرة للوداد في الملاعب المصرية باستاد القاهرة، وتحديدا أمام الزمالك بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2022 وفاز بهدف سجله يحيى جبران من ضربة جزاء.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير لقاء الذهاب الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.