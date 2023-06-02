تفاصيل النصب على صبري عبد المنعم في تحويشة عمره، المتهم من الوسط الفني استغل مرضه وأقنعه ببيع عقار المقطم للنصابين، خسر ١.٩ مليون جنيه، والأمن يكشف المتهمين

صبري عبد المنعم أحد الفنانين الذين سطع نجمهم في سماء الفن مع بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضى، معروف بطيبة قلبه وصفاء نواياه والتي كانت سببا في النصب عليه، وفق ما قاله رواد التواصل الاجتماعي.

النصب على الفنان صبري عبد المنعم من قبل أحد أصدقائه في الوسط الفني

الفنان المتألق كشف في تصريحات خاصة لـ فيتو عن تفاصيل تعرضه للنصب من أحد الأشخاص بالاستيلاء على شقته بـ منطقة المقطم، حيث قال: كنت اعرف واحد أخد الشقة بالعقد وادوني شيك وطلع مزور والجهات المختصة قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وكافة الأجهزة الأمنية متعاطفة معايا".

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صبري عبدالمنعم

الفنان صبري عبد المنعم خسر 1.9 مليون جنيه

واستكمل الفنان حديثه مع فيتو قائلا: "ربنا حطني في اختبار جديد زي الاختبارات اللي مرت عليا في حياتي في المرض والظروف والشغل”،.

وعن علاقته بصديقه النصاب، قال: “أعرفه من 15 عامًا وهو ينتمي إلى الوسط الفني إلى حد ما، وكان حريصًا دائما على السؤال على صحتي من وقت لآخر وكنا نسأل على بعضنا في المناسبات”.

عقار المقطم تحويشة عمري صبري عبدالمنعم

واصل صبري عبد المنعم حديثه: “أنا أملك عقارًا في منطقة المقطم هو تحويشة عمري، اشتريته بعد 50 عامًا من عملي في مجال الفن منذ عام 1971”، لافتا إلى أنه قرر بيعه ليترك شيئًا يساعد أولاده على ظروف الحياة.

صديقي أقنعني ببيع العقار أثناء فترة مرضي

استطرد صبري عبد المنعم في حكايته، موضحا أن صديقه استغل فترة مرضه، وكالصياد الماهر رمى شباكه، ليحصد ثمرة وتحويشة عمره، قائلًا: أبلغني بأنه وجد شركة خارج مصر لتشتري مني العقار الذي أملكه، ولكني خلال هذا الوقت تعرضت لأزمة صحية وتم نقلي إلى المستشفى وأثناء فترة مرضي أقنعني ببيع العقار لهذه الشركة".

الفنان صبري عبدالمنعم

وتابع: “جاب لي العقد وكان عقد سمسرة علشان كان في أطراف في الموضوع نائبين عن الشركة خارج مصر، وذهبنا إلى الشهر العقاري من أجل عمل توكيل البيع، وبعد مرور 45 يومًا ذهبت إلي البنك من أجل صرف الشيك الذي حصلت عليه بعد عمل توكيل البيع في الشهر العقاري”.

المفاجأة كانت هنا، حيث أبلغه البنك بأن الشيك ليس صحيحًا، مضيفًا: البنك أبلغني أن هناك مشكلة في صرف الشيك قالولي أرجع للتوكيل اللي معاك، وهنا اكتشفت عملية النصب، لأنهم استغلوا فترة مرضي وكتبوا اسم سيدة في توكيل البيع بدلًا من اسم الشركة، ثم بعدها اتجهت للجهات المختصة وحررت محضرًا".

الفنان صبري عبدالمنعم

“أنا رجل مسالم ولم أشكّ يوما فيه، أنا مسلمها لربنا”، بهذه الكلمات يختتم الفنان صبري عبد المنعم حديثه معنا، متحسرًا على حاله، ومتسائلًا: “هو حرام البني آدم يعيش مسالم”.

وتابع في تصريح خاص لفيتو: "إن شاء الله ربنا يظهر الحق والشقة ترجع لأنه دا شقي عمري، وأنا شغلي قليل ومحدود وكنت جايبها علشان أسيبها لأولادي، خسارتي 1.9 مليون جنيه صعبة.

جهود الأجهزة الأمنية في القضية

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل جديدة فى النصب على الفنان صبري عبدالمنعم والاستيلاء على شقته بـ منطقة المقطم.

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من الفنان صبري عبدالمنعم– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم" وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص"لـ 5 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف باقى المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبط (4 منهم).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالى اقتسموه فيما بينهم.

بلاغ ضد صاحبة شركة مقاولات

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد تقدم الفنان صبري عبد المنعم ببلاغ يتهم فيه صاحبة شركة مقاولات وآخر للنصب عليه في مبلغ مالي حوالي 1900000 جنيه مصري، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيك بنكي بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجئ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة "نيفين" قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

كما تبين من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

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