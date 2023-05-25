صبري عبد المنعم يكشف حقيقة اعتزاله الفن بعد تعرضه للنصب من أحد زملائه (فيديو)

قال الفنان صبري عبد المنعم إنه لا يفكر في اعتزال الفن مطلقا وأكد مشاركته في مسلسل وفيلم جديدين خلال الفترة المقبلة.

وقال صبري عبد المنعم خلال لقائه مع فيتو: “إنه يبدأ التحضير لفيلم جديد يوم 1 يونيو، بالإضافة إلى تحضيره أيضا لمسلسل جديد يوم 15 يونيو”.

وكشف الفنان صبري عبد المنعم عن أصدقائه الذين حرصوا على السؤال عليه بعد عملية النصب التي تعرض لها من قبل صديقه التي كبدته قرابة مليوني جنيه.

وقال: "أنا كل صحابي ماتوا لكن زملائي سألوا عني في محنتي بعد تعرضي لعملية نصب كما أنهم أيضًا كانوا بجانبي في فترة مرضي".

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مرض صبري عبد المنعم

وأضاف “عبد المنعم” خلال لقائه مع “فيتو”: "أثناء تصوير مسلسل بابا المجال تعرضت لأزمة صحية ونقلت إلى أحد المراكز الطبية، متابعًا: "مصطفى شعبان من الناس اللي محترمة هو وأحمد خالد موسى وكنا بنصور في سجن وادي النطرون في يوم من الأيام تعبت والإسعاف جت وتم إجراء اللازم".

وتحدَّث الفنان صبري عبد المنعم من جديد عن عملية النصب التي تعرض لها من قبل صديقه، التي كبدته قرابة مليوني جنيه، مبينًا أن حزنه ليس على الأموال فقط، ولكن على خيانة الصديق الذي وصفه بـ"عشرة العمر".

ربنا حطني في اختبار جديد زي الاختبارات اللي مرت عليَّ في حياتي في المرض والظروف والشغل”، بهذه الكلمات وصف صبري عبد المنعم حاله خلال حديثه مع “فيتو”، مسلمًا أمره لله.

وعن علاقته بصديقه النصاب، قال: “أعرفه من 15 عامًا وهو ينتمي إلى الوسط الفني إلى حد ما، وكان حريصًا دائمًا على السؤال عن صحتي من وقت لآخر وكنا نسأل على بعضنا المناسبات”.

عقار المقطم تحويشة عمري

واصل صبري عبد المنعم حديثه: “أنا أملك عقارًا في منطقة المقطم هو تحويشة عمري، اشتريته بعد 50 عامًا من عملي في مجال الفن منذ عام 1971”، لافتًا إلى أنه قرر بيعه ليترك شيئًا يساعد أولاده على ظروف الحياة.

صديقي أقنعني ببيع العقار أثناء فترة مرضي

استطرد صبري عبد المنعم في حكايته، موضحًا أن صديقه استغل فترة مرضه، وكالصياد الماهر رمى شباكه، ليحصد ثمرة وتحويشة عمره، قائلًا: أبلغني بأنه وجد شركة خارج مصر لتشتري مني العقار الذي أملكه، ولكني خلال هذا الوقت تعرضت لأزمة صحية وتم نقلي إلى المستشفى وأثناء فترة مرضي أقنعني ببيع العقار لهذه الشركة".

وتابع: “جاب لي العقد وكان عقد سمسرة علشان كان في أطراف في الموضوع نائبين عن الشركة خارج مصر، وذهبنا إلى الشهر العقاري من أجل عمل توكيل البيع، وبعد مرور 45 يومًا ذهبت إلى البنك من أجل صرف الشيك الذي حصلت عليه بعد عمل توكيل البيع في الشهر العقاري”.

المفاجأة

المفاجأة كانت هنا، حيث أبلغه البنك بأن الشيك ليس صحيحًا، مضيفًا: البنك أبلغني أن هناك مشكلة في صرف الشيك قالولي ارجع للتوكيل اللي معاك، وهنا اكتشفت عملية النصب، لأنهم استغلوا فترة مرضي وكتبوا اسم سيدة في توكيل البيع بدلًا من اسم الشركة، ثم بعدها اتجهت للجهات المختصة وحررت محضرًا".

“أنا رجل مسالم ولم أشكّ يوما فيه، أنا مسلمها لربنا”، بهذه الكلمات يختتم الفنان صبري عبد المنعم حديثه معنا، متحسرًا على حاله، ومتسائلًا: “هو حرام البني آدم يعيش مسالم”.