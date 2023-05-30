الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

القبض على صاحب شركة للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها بمدينة نصر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مدينة نصر. 

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تابعت الأجهزة الأمنية ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالنصب على صاحب الحساب وآخرين والاستيلاء على أموالهم. 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه وتبين أنه (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) صادر ضده (52) حكمًا قضائيًّا (12 مستأنفًا – 40 جزئيًّا) بلغت مدة الحبس فيهم أكثر من 81 سنة وقيمة الكفالات أكثر من  (200000 ألف جنيه).
 

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و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

تعريف جريمة النصب

وعرف طعن بمحكمة النقض أن جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور “ الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64”.


أهم الدفوع القانونية في جرائم النصب

1- عدم توافر أركان جريمة النصب
2- عدم توافر الطرق الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب
3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها
4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما
5- كيدية الاتهام وتلفيقه
6- خلو الواقعة من الدليل
7 ـ تناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة.
9ـ خروج الواقعة عن دائرة التأثيم
10 ـ انتفاء فعل الاحتيال او اتخاذ صفة كاذبه
11ـ انتفاء القصد الجنائي بشقيه العام والخاص

 

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