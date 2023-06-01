أمن القاهرة يكشف تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم والاستيلاء على شقته

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفاصيل جديدة فى النصب على الفنان صبري عبدالمنعم والاستيلاء على شقته بـ منطقة المقطم.

النصب على الفنان صبري عبدالمنعم

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من الفنان صبري عبدالمنعم– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم" وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص"لـ 5 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف باقى المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبط (4 منهم).

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالى اقتسموه فيما بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

عقوبة النصب

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

تعريف جريمة النصب

وعرف طعن بمحكمة النقض أن جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور “ الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64”.

أهم الدفوع القانونية في جرائم النصب

1- عدم توافر أركان جريمة النصب

2- عدم توافر الطرق الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب

3- بطلان تحريات المباحث حول الواقعة لعدم جديتها

4- انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما

5- كيدية الاتهام وتلفيقه

6- خلو الواقعة من الدليل

7 ـ تناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة.

9ـ خروج الواقعة عن دائرة التأثيم

10 ـ انتفاء فعل الاحتيال او اتخاذ صفة كاذبة

11ـ انتفاء القصد الجنائي بشقيه العام والخاص