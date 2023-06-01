الخميس 01 يونيو 2023
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خطوات إلغاء تقييد حساب الفيس بوك

فيس بوك،فيتو
فيس بوك،فيتو

تقييد حسابات السوشيال ميديا ، مشكلة تواجه عددا كبيرا من مستخدمي الفيس بوك وتويتر وانستجرام، وتتم هذه العملية عندما ينتهلك أصحاب تلك الحسابات المعايير والقواعد التي تنتهجها الشركات التي تدير هذه الأنظمة الافتراضية.

 

ويبحث أصحاب الحسابات المقيدة عن كيفية حل هذه المشكلة، واستعادة الحساب والعودة لممارسة النشاط والتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء.

 

وبدورنا  نقدم الحلول المختلفة لهذه المشكلة، وغيرها من العقبات التي تواجه المواطنين ويستعرض الموقع الخطوات اللازمة لاستعادة حساب الفيس بوك المقيد 

 

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فيسبوك

مدة تقييد حساب الفيس بوك 

تصل مدة تقييد حساب الفيس بوك لمدة 30يوما تقريبا ويحتاج صاحب الحساب المقيد إلى تنشيط الحساب من خلال طلب المساعدة من الأصدقاء بإرسال تعليقات على الصفحة المقيدة أو إرسال لايكات أو ملصقات.

 

على صاحب الحساب البحث في سجل النشاطات خلال الأسبوع الأخير قبل عملية الإغلاق والقيام بحذف المنشور الذي ربما يكون سببا في إيقاف الحساب ومع استكمال هذه الخطوات.

 

إلغاء تقييد حساب الفيس بوك

في البداية علينا الذهاب إلى حساب  فيس بوك

 

ومن ثم الإبلاغ عن حظر الحساب.

 

وأرسل طلب استرداد الحساب مرة أخرى.

 

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

 

إرفاق المستندات التي تثبت هوية المستخدم مثل البطاقة أو جواز السفر.

 

يقدم المستخدم طلبه إلى الإدارة.

 

يمكن تنشيط الحساب مرة أخرى في غضون أيام قليلة من إرسال الطلب

 

يذكر أن عدد مستخدمي فيسبوك بلغ حوالي 2.85 مليار مستخدم نشط شهريًا وذلك وفقًا لإحصائيات عام 2022، لكن ليس هذا الرقم الوحيد الذي يبرهن على مدى قوة هذه الشبكة الاجتماعية بل هناك العديد من الأرقام والحقائق التي يجب معرفتها.

 

يصل عدد الذين يستخدمون فيسبوك من خلال الهاتف الذكي2.75 مليار مستخدم

 

عدد مستخدمي فيس بوك النشطين يوميًا هو 1.88 مليار مستخدم

 

56% من مستخدمي فيسبوك من الذكور مقابل 44% من الإناث

 

حوالي 80.5% من مستخدمي فيسبوك على الموبايل يستخدمون هواتف أندرويد، و14.3% فقط يستخدمون iOS.

 

ويعد مارك زوكربيرج هو أكبر مساهم في الشركة. يحتفظ زوكربيرج بملكية الشركة والسيطرة عليها. أصدر قيس بوك سهمين عاديين، الفئة أ والفئة ب. يحق لحاملي الأسهم العادية من الفئة ب الحصول على عشرة أصوات لكل سهم.

 

 ويحق لحاملي الأسهم العادية من الفئة أ الحصول على صوت واحد لكل سهم. يتمتع مارك زوكربيرج بسلطة تصويت تبلغ 56.9٪ ؛ هو صانع القرار الأساسي. ومن بين المستثمرين الأفراد الآخرين شيريل ساندبرج، وكريستوفر كوكس، ومارك أندريسن، وبيتر ثيل، وداستن موسكوفيتز، وإدواردو سافيرين.

 

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