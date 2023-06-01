الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

الأزهر للفتوى الإلكترونية: التدخين إهدار للمال وأمر منهي عنه

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فيتو

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توجيه رسائل هامة للمواطنين حول التوعية بـ أضرار التدخين وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، والتي جاءت كالتالي: 

حفظُ النَّفس مِن أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لذا حرَّمت تناول كُلَّ ما يضرُّ بمقوِّمَات البدن، أو كفاءة أجزائه وأعضائه؛ قال تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ }. [الأعراف: 157]

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ومِن باب شُكر نعمة الصحِّة والعافية ألا يُلحق الإنسان ببدنه ما يؤذيه أو يؤدِّي إلى هلاكه بالتدخين؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه أحمد في مسنده]

كما أنَّ في التدخين إهدارٌ للمال، وهو أمرٌ منهيٌ عنه؛ فَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ  كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». [مُتَّفقٌ عليه]

إضافة إلى أن حرص المدخن على الإقلاع عن التدخين يعد مجاهدة لنفسه في الله سبحانه، ونجاحه في الإقلاع عنه يعود بالإيجاب على مجتمعه وأسرته، وسلامة حواسه، وصحته، والاستمتاع بنعم الله سبحانه.
 

تأثير التدخين في تناول الأدوية 

وحذرت هيئة الدواء المصرية من التدخين مشيرة إلى أنه من عوامل الخطر التي يمكن أن تسبب أعراض جانبية أو قلة فعالية للدواء.
 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن التدخين يحفز الجسم على إفراز بعض الإنزيمات في الكبد، والتي تسبب تكسير الدواء داخل الجسم بشكل كبير، مما  يترتب عليه تقليل فعالية الدواء.

 

أخطار التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

وعن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، حذر الدكتور جمال شعبان يؤدي إلى تلف جدران الشرايين، ويحفز تصلب الشرايين ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين، ويخفض نسبة الأوكسجين في الدم، وتلف الرئتين والإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، كما يؤدي إلى السرطان.


وأكد جمال شعبان أن ضحايا التدخين، وخاصة تدين سيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، مؤكدًا أن ٧ ملايين وفاة سنويا تكون من ضحايا السجائر، مشيرًا إلى أن كل أنواع التدخين قاتلة، سواء سجائر أو شيشة أو سجائر الكترونية، وصغار المدخنين ليسوا بعيدين عن الأزمات القلبية.

وقال الدكتور جمال شعبان حقائق عن التدخين في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: "التدخين حقائق وأخطار وأرقام.. النهارده ٣٠ مايو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، يوجد مليار مدخن على مستوى العالم، السيجارة أسوأ اختراع في العصر الحديث".

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في اليوم العالمي، هيئة الدواء تحذر من التدخين: يقلل فعالية الأدوية

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18 مليون مدخن في مصر، جمال شعبان يحذر من خطورة أمراض التدخين

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