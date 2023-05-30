حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

فيديو قصير لا يتعدى ثواني وعبارة: "البسة أكلت العصفورات" كانا كفيلان بخطف قلوب الآلاف من اليمنيين وغيرهم على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

البسة أكلت العصفور

الطفلة فطوم فتحي تبكي بحرقة ع العصفورات حقها 😭💔 #فاطمة_فتحي pic.twitter.com/80kNTXV61s — طاهر جواح (@t6585t) May 29, 2023

بدأت القصة حين صدمت الطفلة اليمينة، فطوم الصنوي، التي لم تبلغ من العمر سوى بضع سنوات، بقطة التهمت العصافير الصغيرة التي اعتادت اللعب معها والاعتناء بها، ما سبب للصغيرة حزنًا كبيرًا.

فما كان منها إلا أن اتصلت بشقيقها عمر تشكو إليه مأساتها، وما فعلته القطة.

كما طلبت منه والدموع تنهمر على وجنتيها، وصوتها يتقطع ويختنق، إبعاد تلك القطة الشريرة عن المنزل والتخلص منها في أسرع وقت، حسب ما أظهر المقطع المصور الذي انتشر كالنار في الهشيم.

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ابشركم فطوم تبدو سعيده بالهديه وتنازلت عن البسه ❤️😂 pic.twitter.com/qH0qcJovW4 — محمد الفيصل (@Mooh32a) May 27, 2023

وقد أثارت كلمات الصغيرة موجة واسعة من التفاعل والتعاطف، خصوصًا جملتها وهي تقول "عمر البسة أكلت العصفورات.. قتلت العصفورات كلها".

ليظهر شقيقها لاحقا في مقطع ثانٍ وهو يهديها مجموعة هدايا وعصافير جديدة، عوضًا عن التي افترستها القطة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المقطع وأشادوا بتصرف أخيها ومواساته لها.