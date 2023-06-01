مدرب البنك الأهلي: أصبح موقفنا أفضل بالدوري بعد الفوز على الفرق المنافسة لنا

أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق نادي البنك الأهلي، أن وضع الفريق أصبح أفضل في جدول ترتيب الدوري.

وقال عبد الواحد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حصدنا 17 نقطة آخر 7 مباريات مما جعل موقفنا يتحسن وأصبحنا في موقف أفضل".

وأكمل: "تعاقدنا مع باسم مرسي وسيمبوري فقط في الانتقالات، لدينا قائمة جيدة وبابا فاسيليو يعرف كيف يدرس ويقرأ المباريات بشكل جيد".

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وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة ضد الداخلية، الفريق الذي كان قادرا على الفوز على الزمالك، كما أن تعادل الإسماعيلي أمرا إيجابيا".

وأتم: "علاء عبد العال يدافع بشكل جيد ويركز على المرتدات لكننا درسناهم جيدا وحققنا الفوز بكل المواجهات المباشرة لنا مع الأندية التي تصارع على الهبوط".

مباراة البنك الأهلي والداخلية

وفاز نادي البنك الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة البنك الأهلي والداخلية

سجل ثنائية البنك الأهلي في الشوط الأول كل من محمود قاعود عن طريق تصويبة غيرت اتجاهها لتخدع عماد السيد حارس مرمى الداخلية قبل أن يسجل أسامة فيصل الهدف الثاني عن طريق تصويبة قوية، ثم قلص الداخلية الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها سمير فكري، ثم سجل أسامة فيصل الهدف الثالث للبنك الأهلي، لتنتهي المباراة بنتيجة 3 / 1 لصالح البنك الأهلي.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اختيار اللاعب أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي، لتتويجه بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية التي انتهت قبل قليل على استاد القاهرة الدولي، وحسمها البنك الأهلي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل أهداف.

وتألق أسامة فيصل بشكل لافت خلال المباراة وسجل هدفي فريقه الثاني والثالث في مرمى عماد السيد حارس الداخلية.

ترتيب البنك الأهلي والداخلية

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

وغاب كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلي، عن مباراة فريقه أمام الداخلية في الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، ويخوض برنامجًا علاجيًّا حاليًّا تحت إشراف طبيب الفريق.

ويعد كريم بامبو من أفضل عناصر الفريق هذا الموسم عقب المشاركة في 27 مباراة وتمكن من إحراز 10 أهداف.

استقبل اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني علي هامش مواجهة البنك الأهلي والداخلية والتي أقيمت علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



حيث أشاد فيتوريا خلال حديثه مع رئيس نادي البنك الأهلي بالمستوى المتميز لفريق البنك الأهلي خلال الفترة الحالية وأشاد أيضًا بالقدرات التدريبية العالية لبابافاسيليو المدير الفني للفريق.

وأكد اللواء أشرف نصار خلال الجلسة أن جميع الأندية خلف منتخبنا الوطني من أجل تحقيق الانتصارات على الصعيد الدولي.

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تصريحات بابافاسيليو عقب الفوز علي الداخلية بثلاثية

أكد بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق البنك الأهلي أن مباراة الداخلية صعبة للغاية أمام فريق منظم دفاعيا

وتابع:"قدمنا أداء متميز علي مدار شوطي المباراة واستحوذنا علي الكرة معظم فترات اللقاء وأهدرنا فرص أمام مرمى المنافس

واشار:" فخور بلاعبي فريق البنك الأهلي الذين تحملوا ضغوط هذا الموقف الصعب في جدول الترتيب وما زال لديهم الكثير

واكد:"كل مباراة ولها استعدادات خاصة وسنبدأ فورا في التحضير لمواجهة الإتحا د مازال هناك أربعة مباريات سنسعي لتحقيق نتائج إيجابية.