الكرملين يطمئن سكان موسكو بعد الهجمات الأخيرة

أعلن الكرملين، في البيان الصادر عنه اليوم الثلاثاء، أن الهجوم بالطائرات المسيرة على موسكو هو ردّ من كييف على الضربات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

الهجوم الأخير على موسكو

وقال الكرملين في بيانه: "لا يوجد تهديد لسكان موسكو بعد الهجمات الأخيرة ونظام كييف يقف خلف الهجمات بالطائرات المسيّرة على روسيا".

وأكد الكرملين في بيانه أن الدفاعات الجوية تصدت بشكل جيد للهجمات على موسكو وأنه تم إطلاع بوتين على الهجمات بالطائرات المسيرة.

وتصدت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو.

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وبحسب المعلومات الأولية تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو (موسكو الجديدة)، وفي منطقة روبليوفكا.

هجوم بطائرات مسيرة

واستهدفت 3 مسيرات مباني سكنية متعددة الطوابق في شارع "لينينسكي بروسبكت" وشارع "بروفسويوزنايا" وشارع "أطلسوفا".

وأفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأن مسيرات استهدفت صباح اليوم الثلاثاء مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو.

وقال عمدة موسكو: "في وقت مبكر من صباح اليوم، تسبب هجوم مسيرات في أضرار طفيفة في العديد من المباني. جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث. حتى الآن، لم يصب أحد بأذى خطير. أطلب منكم الوثوق بالمصادر الرسمية فقط وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها".

وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيرتين استهدفتا مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا. ودمرت واجهة المنزل ومبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات".

وتم إخلاء سكان المداخل الثلاثة للمبنى السكني في شارع 98 بروسويوزنايا.

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة

بدوره أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط عدة طائرات مسيرة في المنطقة، وحث سكان المنطقة على التزام الهدوء.

ونشر شهود عيان على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تحليق مسيرتين، واشتغال الدفاعات الجوية الروسية وإسقاط إحدى المسيرات.

أظهرت مقاطع فيديو لقطات للأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية في ضواحي موسكو جراء هجمات مسيرات أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء.

وقبل قليل قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، إن قوات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على كييف.

طائرات شاهد الإيرانية

ووصف سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، الهجوم بأنه "هائل"، وقال على تطبيق المراسلة تيليجرام إن روسيا شنته باستخدام طائرات شاهد إيرانية الصنع فقط.

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وتم حشد الهجوم من اتجاهات ومحاور مختلفة وعلى عدة موجات، واستمر التنبيه الجوي قرابة 3 ساعات بشكل متواصل.

وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة، ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال هذه العملية.

وأشارت الإدارة إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حي هولوسيفسكي، بعد اندلاع حريق في الطابقين الأخيرين في مبنى سكني متعدد الطوابق، بسبب سقوط حطام المسيرات.

كما تم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبنى، وتجري عمليات البحث عن أشخاص تحت الحطام.