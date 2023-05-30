هجوم بطائرات مسيرة قرب موسكو، وفيديو يرصد حجم الأضرار

الحرب الروسية الأوكرانية، تصدت الدفاعات الجوية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة قرب العاصمة موسكو.

وبحسب المعلومات الأولية تم إسقاط 13 طائرة بدون طيار من قبل الدفاعات الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة، في منطقة نيو موسكو (موسكو الجديدة)، وفي منطقة روبليوفكا.

هجوم بطائرات مسيرة

واستهدفت 3 مسيرات مباني سكنية متعددة الطوابق في شارع "لينينسكي بروسبكت" وشارع "بروفسويوزنايا" وشارع "أطلسوفا".

أفاد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، بأن مسيرات استهدفت صباح اليوم الثلاثاء مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو

-إعلانات-

وقال عمدة موسكو: "في وقت مبكر من صباح اليوم، تسبب هجوم مسيرات في أضرار طفيفة في العديد من المباني. جميع خدمات الطوارئ في المدينة موجودة في مكان الحادث. حتى الآن، لم يصب أحد بأذى خطير. أطلب منكم الوثوق بالمصادر الرسمية فقط وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها".

وقالت خدمة الطوارئ في موسكو، إن مسيرتين استهدفتا مبنيين سكنيين في موسكو: أحدهما في شارع 98 بروسويوزنايا. ودمرت واجهة المنزل ومبنى آخر في شارع أطلسوفا في نيو موسكو، دون وقوع إصابات".

وتم إخلاء سكان المداخل الثلاثة للمبنى السكني في شارع 98 بروسويوزنايا.

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة طائرات مسيرة

بدوره أعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط عدة طائرات مسيرة في المنطقة، وحث سكان المنطقة على التزام الهدوء.

ونشر شهود عيان على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تحليق مسيرتين، واشتغال الدفاعات الجوية الروسية وإسقاط إحدى المسيرات.

أظهرت مقاطع فيديو لقطات للأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية في ضواحي موسكو جراء هجمات مسيرات أوكرانية صباح اليوم الثلاثاء.

وقبل قليل قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، إن قوات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على كييف.

طائرات شاهد الإيرانية



ووصف سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، الهجوم بأنه "هائل"، وقال على تطبيق المراسلة تيليجرام إن روسيا شنته باستخدام طائرات شاهد إيرانية الصنع فقط.

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية



وتم حشد الهجوم من اتجاهات ومحاور مختلفة وعلى عدة موجات، واستمر التنبيه الجوي قرابة 3 ساعات بشكل متواصل.

وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة، ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال هذه العملية.

وأشارت الإدارة إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حي هولوسيفسكي، بعد اندلاع حريق في الطابقين الأخيرين في مبنى سكني متعدد الطوابق، بسبب سقوط حطام المسيرات.

كما تم إجلاء أكثر من 20 ساكنا في المبنى، وتجري عمليات البحث عن أشخاص تحت الحطام.