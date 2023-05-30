سنوات الضياع في الزمالك وأرقام لاعبي ومدربي أسوأ المواسم، 7 هزائم و8 تعادلات و13 فوزا بالدوري الحالي

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تراجعه فى مسابقة الدوري الممتاز المصري، حتى أصبح الفريق بهذه الحال مهددا بتلقي هزائم كثيرة خلال الأسابيع المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد هذا الموسم من أسوأ مواسم نادي الزمالك عبر تاريخه خاصة وأنه يقترب من عدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل نظرا لتراجع نتائجه هذا الموسم.

وقبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء مع طلائع الجيش يحتل الفريق الأبيض المراكز الرابع برصيد ٤٧ نقطة جمعهم من ٢٨ لقاء بالدوري هذا الموسم.

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وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش إلى ٧ هزائم و٨ تعادلات و١٣ فوزا ويتبقي له ١٣ مباراة.

ويبقي الفارق بين الفريق الأبيض والمراكز الثاني من ترتيب فرق الدوري ٩ نقاط حيث يتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد ٥٨ نقطة ويليه في المركز الثالث فيوتشر برصيد ٥٤ نقطة

الزمالك ثاني الأندية على مستوى العالم تحقيقًا لمركز الوصافة في الدوري

وكان فريق الكرة بنادي الزمالك في موسم 20109-2020 ثاني الأندية على مستوى العالم تحقيقًا لمركز الوصافة في الدوري.

وكانت المرة الأولى التي يحقق خلالها الزمالك وصافة الدوري في موسم 1950-1951، في الوقت الذي حقق خلاله المركز الخامس في أول مشاركة له بالدوري 1948-1949 مع ظهور المسابقة للنور.

ويعتبر فريق رينجرز هو أكثر أندية العالم تحقيقًا للمركز الثاني في دوري بلاده، حيث حقق وصافة المسابقة الأسكتلندية في 38 مرة، في حين يحل الزمالك ثانيًا على المستوى العالمي بـ 33 مرة قبل أن يقترب بشدة من تحقيق المركز الثاني للمرة 34 هذا الموسم.

وينفرد الزمالك بالمركز الأول عربيًا من حيث وصافة الدوري المحلي، ويأتي خلفه فريق الأفريقي صاحب الوصافة في 22 مناسبة بالدوري التونسي الممتاز ولكن هذا الموسم يبتعد فريق الكرة بنادي الزمالك عن مراكز الوصافة وبالتالي أصبح مهددا بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

أسوأ مواسم للزمالك

فى موسم 2004 – 2005 كان من أسو أمراكز فريق الزمالك هو المركز السادس فقد حققه مرتين الأولى برصيد 36 نقطة من 26 مباراة بفوزه في 9 مباريات فقط وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات، وحل سادسا بعد الأهلي وانبى والحرس والاسماعيلي واسمنت السويس.. والغريب ان الدوري كان يضم 14 فريقا فقط.

وكرر الزمالك التواجد في المركز السادس في موسم 2008 -2009 حيث حل بعد الأهلي والاسماعيلي وبتروجيت والحرس وإنبي.

وأيضا موسم 2008- 2009، هو الأسوء بالنسبة لجماهير القلعة البيضاء عبر مشوار الفريق فى مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعرض الأبيض للخسارة فى 10 مباريات من أصل 30، ليحتل المركز السادس فى نهاية البطولة، وهو الأمر الذي تكرر فى موسم 2003- 2004، بالحصول علي نفس المركز.

الزمالك فى موسم 2008- 2009، خاض 30 مباراة، فاز فى 11، وتعادل فى 9 وخسر فى 10، سجل 34 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا، وجمع فقط 42 نقطة.

محاولة انقاذ الزمالك

ويحاول الفريق الأول لكرة القدم الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك تصحيح مسار الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي فكان القرار بفسخ التعاقد مع البرتغالي جوسوالدو فيريرا والتعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولي القيادة الفنية خلال الموسم الحالي (2022 - 2023).

ويسعى الزمالك إلى تصحيح المسار محليًا على أمل الدخول بين المراكز الأربعة الأولى من أجل المشاركة في البطولات القارية سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، حيث يخشى الفريق الأبيض لتكرار موسم (2008 - 2009) وهو الموسم الذي شهد إنهاء الفريق في المركز السادس برصيد 42 نقطة ليبتعد عن المشاركات القارية.

وبالعودة إلى الموسم الحالي (2022 - 2023) لم يحقق الزمالك الفوز سوى تسع مباريات مقابل ست هزائم وست تعادلات، ليكون الفريق الأبيض قريبًا من معادلة موسم (2017 - 2018) حيث وقتها جمع الفريق الأبيض 36 نقطة بعد مرور 22 جولة ليكون الفريق في المركز الرابع.

ويُعتبر أسوأ نسخة للزمالك بعد مرور 22 جولة موسم (2008 - 2009)، حيث كان الزمالك في المركز التاسع برصيد 27 نقطة جمعها من خلال الفوز في سبع مباريات مقابل ست تعادلات وتسع هزائم.

وفي الموسم الحالي يبتعد الزمالك عن مركز الوصافة التي يحتلها بيراميدز وبالتالي مهددا بعدم المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا

وخلال المواسم الاسوأ في تاريخ نادي الزمالك ستعرض 5 مديرين فنيين أحبطوا جماهير القلعة البيضاء وهم:

الألماني دراجوسلاف تشيبى:

تعاقد معه الزمالك بدايةً من موسم 2004 – 2005، لم يترك أي بصمة مع الفريق، كان قرار إقالته من قبل مجلس إدارة النادي سريعًا للغاية، عقب سلسلة من الإخفاقات مع بداية الموسم الكروي في مصر.

الألماني ثيو بوكير الذي خيب أمال الزملكاوية، ولم يختلف أداءه الفني وفكره الكروي ليغرق الزمالك من جديد وتتواصل حالة اللااستقرار الفني داخل أرجاء ميت عقبة.

فاروق جعفر هو نجم الزمالك في زمن الكرة الجميلة، استعان به مجلس إدارة الزمالك موسم 2005، من أجل إصلاح ما أفسده الثنائي الألماني دراجوسلاف وبوكير وتُحبط جماهير الزمالك من جديد، ويتلقى الفريق الهزيمة الواحدة تلو الأخرى، لتنتهي علاقة جعفر بالزمالك بفوز " رايح جاي " للأهلي على غريمه الأبيض بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

البرتغالي مانويل كاجودا الذي انهار الفريق تحت قيادته، ويرحل سريعًا دون ترك أي بصمة مع الفريق.

الفرنسي هنري ميشيل، الذي قدم أداء هزيل للزمالك خلال ولاية الفرنسي، ويسقط الفريق في فخ الهزائم وفقدان النقاط، ليرحل ميشيل، عقب الفشل في عودة الأبيض لمنصات التتويج.

الألماني دراجوسلاف تشيبى

ومثلما استعراضنا أسوأ المدربين سنقوم بإستعراض أسوأ اللاعبين فى تاريخ الزمالك والذي حقق معاهم الفريق أسوأ النتائج والمراكز

سعيد “قطة” هى الصفقة الفاشلة الأشهر، ليس لأن صاحبها شهيرًا، أو قدم شيئًا يستحق التخليد، هي المعروفة أكثر لارتباطها برفض رئيس النادي التعاقد مع محمد صلاح نجمنا المصري المحترف فى صفوف ليفربول وأحد افضل اللاعبين على مستوي العالم وجلب قطة للنادي، ليظهر بقميص الزمالك في مناسبات معدودة ربما لن يتذكرها عشاقه ويرحل عن القلعة البيضاء.



كما تعاقد نادي الزمالك مع فرج شلبي لاعب نادي إنبي كظهير أيسر، في 2005، لدعم الطرف الأيسر للفريق بجور طارق السيد، قائد الفريق، لكن اللاعب الذي اشتهر وعرف النجومية في منتخب مصر للكرة الخماسية لم يعرف طريق المشاركة طوال موسم كامل إلى أن استغنى عنه النادي في النهاية مجانًا.

كما تعاقد نادي الزمالك مع سيد مسعد، لاعب نادي القناة، ذو الشعر الأحمر، وشارك مع الزمالك في فترة شهدت اكتساح العملاق الأحمر لبطولة الدوري العام، سجل هدفًا في شباك المقاولون العرب، ثم أصيب بمطواة في مشاجرة مع سائق تاكسي، وابتعد عن المشاركة، وبنهاية الموسم ترك الفريق نهائيًا.

كما تعاقد نادي الزمالك مع إسلام عوض قادما من صفوف إنبي إلى الزمالك في 2012، مقابل 7 ملايين جنيه، لكن الموسم شهد مجزرة بورسعيد وتم إلغاء الدوري، ليرحل عوض في نهايته تاركًا الخيبة لمسؤولي الزمالك

اسلام عوض

تعاقد نادي الزمالك مع البرتغالي كينج ساني وهو مهاجم إفريقي كان يلعب ضمن صفوف فريق بيرامار،، في موسم 2005.

لكن رحل دون حتى أن يسجل أي هدف في الدوري المصري، كان الفريق وقتها تحت القيادة الفنية لثيو بوكير ثم فاروق جعفر.

ومن الصفقات الإفريقية الاسوأ هو رحيم أيو نجل عبيدي بيليه لعب موسم بلا بصمة نهائيًا، ورحل إلى دوري جبل طارق، تاركًا الخيبة على القميص الأبيض.

ويبقي أخيرا الصفقة الاسوأ هذا الموسم هي صفقة سامسون أكينولا مهاجم الفريق الحالي لكرة القدم بنادي الزمالك الذي لم يسجل سوي هدفا وحيدا ويستعد حاليا لمغادرة القلعة البيضاء

البرتغالي كينج ساني