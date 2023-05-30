ترتيب الدوري المصري، يلتقي الزمالك الليلة مع طلائع الجيش باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش



وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0 في مؤجلات الدوري المصري.

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وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي علي سيراميكا 1-0، وبيراميدز على الاتحاد السكندري 2-1 في مؤجلات الدوري الممتاز وقبل مباراة الزمالك مع طلائع الجيش المؤجلة كالتالي:

ترتيب الدوري المصري 2023 قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش



1- الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة

2- بيراميدز 58 نقطة من 28 مباراة

3- فيوتشر 54 نقطة من 28 مباراة

4- الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة

5- المقاولون العرب 41 نقطة من 29 مباراة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة من 29 مباراة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 28 مباراة

9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة

10- سموحة 35 نقطة من 29 مباراة

11- الإسماعيلي 32 نقطة من 28 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة من 29 مباراة

13- البنك الأهلي 31 نقطة من 29 مباراة

14- أسوان 31 نقطة من 29 مباراة

15- غزل المحلة 31 نقطة من 29 مباراة

16- الداخلية 28 نقطة من 29 مباراة

17- طلائع الجيش 26 نقطة من 28 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة من 28 مباراة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز



ويسعي لاعبو الزمالك لمصالحة جماهيرهم بالفوز علي فريق الطلائع وتعديل مركز الفريق فى جدول مسابقة الدوري.

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش



وشهدت قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش عودة أحمد فتوح وناصر منسي بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري



ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

عبد الحليم على هداف الزمالك أمام طلائع الجيش



يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب القلعة البيضاء.



أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش



أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015.

وأحرز وقتها أهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدفا وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا وأحرز للجيش أوسو كونان.



هداف طلائع الجيش أمام الزمالك



يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي هو هداف الفريق أمام الزمالك برصيد خمسة أهداف، الجدير بالذكر أن أحمد سمير كان لاعبا للقلعة البيضاء قبل الانتقال إلى الجيش.