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رياضة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع طلائع الجيش المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري والقناة الناقلة

وتحدد موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويسعي لاعبو الزمالك لمصالحة جماهيرهم بالفوز علي فريق الطلائع وتعديل مركز الفريق فى جدول مسابقة الدوري.

 

ترتيب الزمالك في جدول الدوري 

 يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 28 لقاءً، حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 27.



ترتيب الطلائع فى جدول الدوري


يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حاليًا برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 39.
 

قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش


موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصري، وشهدت قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش عودة أحمد فتوح وناصر منسي بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط:  نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" -  إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

 

35 مباراة جمعت الزمالك والطلائع



35 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 18 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

يتفوق الزمالك بـ 20 فوزًا و68 هدفًا مقابل 8 حالات فوز و35 هدفًا للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضًا أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم قبل الماضي.



المواجهة الأولى والأخيرة بين الزمالك والطلائع 

 

في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شهدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية ردًا على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.

وفى المواجهة الأخيرة بين الفريقين فاز الزمالك برباعية دون رد سجلها أحمد السيد زيزو وإمام عاشور وأحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه.

 

عبد الحليم على هداف الزمالك أمام طلائع الجيش


يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب القلعة البيضاء.


أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش


أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015.

وأحرز وقتها أهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدفا وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا وأحرز للجيش أوسو كونان.


هداف طلائع الجيش أمام الزمالك 


يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي هو هداف الفريق أمام الزمالك برصيد خمسة أهداف، الجدير بالذكر أن أحمد سمير كان لاعبا للقلعة البيضاء قبل الانتقال إلى الجيش.


 

آخر ظهور للزمالك في الدوري 

 

تعادل الفارس الأبيض فى مباراته الأخيرة مع الداخلية بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

آخر ظهور للطلائع في الدوري
 

خسر الطلائع من الأهلى بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري. 
 

أرقام أوسوريو مع الزمالك 


قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 6 مباريات قبل مواجهة الطلائع، بواقع خمسة لقاءات بالدورى ولقاء بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته سبعة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.
 

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