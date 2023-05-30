الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر النحاس،فيتو
سعر النحاس،فيتو

شهدت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023، استقرارًا في بداية التعاملات، حيث إن  النحاس يستخدم على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل، وسط انتعاش في أنشطة التصنيع في الصين.

‏ونستعرض سعر النحاس اليوم:

أسعار النحاس في بورصة المعادن

وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم  3.652  دولار.

سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة  3.711  دولار.

وسجل أدنى سعر اليوم لخام 3.627 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

سجل سعر كيلو النحاس اليوم  بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.

-إعلانات-

 

سجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

سجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة  اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.

سجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

الصناعات المعدنية وشعبة المسابك تتفقان مع البنك الأهلي على تمويل تطوير مصانع المسبوكات

أكد الدكتور مهندس "عمر عبد العزيز" رئيس شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية، أنه تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق التصنيع المحلي، اتفقت كل من غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء أركان حرب عماد الألفي، والشعبة المسابك مع البنك الأهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.

 

 توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات 

 وقال، إن البنك سيعمل على توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول إلى العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد على الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في  إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم ‎المشروعات الصغيرة.

 خدمات فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار النحاس الطاقة النحاس

مواد متعلقة

أسعار النحاس اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

نص التقرير النفسي للمتهمة بقتل ابنها في فاقوس

أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

ذكرى رحيلها.. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة، 3 خانوها وهذا ما فعله آخرهم شيخ الطريقة الشاذلية

ترتيب الدوري المصري 2023 قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

المصرية للاتصالات تبدأ العام الجديد بأداء متميز.. 14 مليار جنيه إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول 2023 بنسبة نمو 48%

الكلاب الضالة تفرض حظر التجوال على أهالي مركز بني عبيد بالدقهلية

القبض على المتهمين بقتل مسن بالتجمع بسبب خلافات بينهم

انتقاء أفضل الكوادر للالتحاق بوظائف وزارة التعليم بحضور السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

تفسير حلم الحجاب في المنام وعلاقته بطهارة الروح ونقاء القلب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية