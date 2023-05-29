أخبار الرياضة اليوم: عقوبات رادعة بعد أزمة مباراة فيوتشر وإنبي وحقيقة العروض المقدمة لأوسوريو من المكسيك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:

اتحاد الكرة، أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التي يشرف عليها عامر حسين، قراراتها بشأن الأزمة التي نشبت في مباراة إنبى وفيوتشر في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد، بسبب تعطل شاشة الفار الخاصة بحكم الساحة.

أكدت مصادر داخل الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استقبل مفاجأة سعيدة صباح اليوم داخل معسكر الفريق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

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الزمالك، كشفت تقارير صحفية مكسيكية صباح اليوم الإثنين أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ضمن ترشيحات إدارة كلوب أمريكا المكسيكي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

لجنة الحكام، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري، أن لجنة الحكام قامت اليوم الاثنين، بالتحقيق مع طاقم حكام مباراة فيوتشر أمام إنبي بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والتي شهدت أحداثا مؤسفة وأخطاء تحكيمية كارثية.

كرة اليد، أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا رسميًّا لنادي الزمالك بعد تقدم اللاعبين بشكوى رسمية بسبب مستحقاتهم المادية.

وكان لاعبو يد الزمالك قدموا شكوى لاتحاد اليد بشأن مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي والمتأخرة من موسم 2019-2020.

لجنة الحكام، فتح عصام عبد الفتاح الحكم الدولي عضو اتحاد الكرة السابق، النار على البرتغالي فيتور فيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات إذاعية أنه طوال الفترة الماضية لم يلمس أي تطوير في منظومة التحكيم المصري، منذ تولى فيتور بيريرا المسئولية، مشددا على أن العكس تماما هو ما يحدث وأن مستوى التحكيم من سيئ إلى أسوأ.

الاهلي، أعرب أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن سعادته بالعودة مرة أخرى للعمل داخل النادي الأهلي وتوليه مهمة الإشراف على حراس مرمى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بدءًا من الموسم المقبل.

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، والمؤجل بين الفريقين من الجولة الثالثة والعشرون على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا، قارن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ونظيره يوسف المطيع حارس مرمى الوداد المغربي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.