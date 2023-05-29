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رياضة

عصام عبد الفتاح يفتح النار على رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا

عصام عبد الفتاح،
عصام عبد الفتاح، فيتو

لجنة الحكام، فتح عصام عبد الفتاح الحكم الدولي عضو اتحاد الكرة السابق، النار على البرتغالي فيتور فيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي.

وأكد عبد الفتاح في تصريحات إذاعية أنه طوال الفترة الماضية لم يلمس أي تطوير في منظومة التحكيم المصري، منذ تولى فيتور بيريرا المسئولية، مشددا على أن العكس تماما هو ما يحدث وأن مستوى التحكيم من سيئ إلى أسوأ.

 

أخطاء التحكيم في إزدياد

وتابع عصام عبد الفتاح، أن أخطاء التحكيم زادت بشكل كبير في المباريات الأخيرة سواء في الدوري الممتاز أو كأس مصر، وأرجع ذلك لعدم قيام الخواجة البرتغالي بتنظيم محاضرات فنية مكثفة للحكام.

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وأكمل: لا أجد أي عمل أو تطوير فني على أرض واقع من قبل فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي باتحاد الكرة المصري، ولابد أن يسرع مجلس الجبلاية بالتدخل سريعا قبل فوات الأوان، خاصة أن أخطاء الحكام زادت بشكل كبير.

 

خناقات داخل لجنة الحكام

وكشف عصام عبد الفتاح عن وجود خلافات كبيرة بين أعضاء لجنة الحكام تصل لحد الخناقات، بسبب الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، مشددا على أن هذا الأمر يحزنه كثيرا، لأن الانضباط داخل منظومة التحكيم أحد أهم شروط النجاح بها، ويجب على الخواجة بيريرا أن يكثف من المحاضرات الفنية للارتقاء بمستوى التحكيم ولكنه لا يفعل ذلك للأسف وليس له أى دور ملموس حتى الآن. 

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، فيتو

لن أعمل في التحكيم المصري مرة أخرى

واختتم عبد الفتاح بأنه لن يعمل في التحكيم المصري مرة أخرى، وأنه يقول للجميع لن أعمل مرة أخرى في لجنة الحكام بإتحاد الكرة وأنه لن يتراجع عن هذا القرار.

 

أضاف: أنا تحت أمر بلدي في أي أمر يخص التحكيم ولكني لن أعمل مرة أخرى، لذلك لابد على الجميع أن يتأكد أنه ليس لديّ أية حسابات أو رغبة في العودة مرة أخرى للعمل في التحكيم المصري.

 

3 حكام مصريين في أمم أفريقيا تحت 23 سنة

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحة، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.

 

تقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين

 

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا

 

المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.

 

ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

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