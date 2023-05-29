الإثنين 29 مايو 2023
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رياضة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة العروض المقدمة لأوسوريو من المكسيك

أوسوريو،فيتو
أوسوريو،فيتو

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة العروض المقدمة للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكانت تقارير صحفية مكسيكية، أكدت صباح اليوم الإثنين أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ضمن ترشيحات إدارة كلوب أمريكا المكسيكي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وقال المصدر إن أوسوريو مرتبط بعقد مع الزمالك وترشيحه لتدريب أندية في المكسيك هو أمر طبيعي بسبب سيرته الذاتية القوية.

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وتابع المصدر: أوسوريو أكد أنه مستمر مع الزمالك وسعيد بالعمل هنا ويطمح في تحقيق إنجازات مع الفريق.

وأتم المصدر حديثه: أوسوريو يركز في مباراة الغد أمام طلائع الجيش لتحقيق الفوز وغير مشغول بترشيحات الأندية الأخرى.

 

أوسوريو مطلوب في كلوب أمريكا المكسيكي

ووفقا لصحيفة  "elfutbolero" فإن إدارة كلوب أمريكا المكسيكي وضعت عددا من الأسماء لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل على رأسها خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق ووخوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي. 

وتابع التقرير أن إدارة كلوب أمريكا رصدت 1.5 مليون دولار راتبا سنويا لإقناع أوسوريو. 

ولقراءة التقرير في صحيفة elfutbolero  بشكل كامل اضغط هنا

مباراة الزمالك المقبلة 

 ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.  

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 

 القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة. 

عبد الحليم على هداف الزمالك أمام طلائع الجيش

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب القلعة البيضاء. 

 

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015.

وأحرز وقتها أهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدفا وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا وأحرز للجيش أوسو كونان.

 

هداف طلائع الجيش أمام الزمالك 

 يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي هو هداف الفريق أمام الزمالك برصيد خمسة أهداف، الجدير بالذكر أن أحمد سمير كان لاعبا للقلعة البيضاء قبل الانتقال إلى الجيش. 

 

أوسوريو على أعتاب كلوب أمريكا المكسيكي

ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية مكسيكية صباح اليوم الإثنين أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ضمن ترشيحات إدارة كلوب أمريكا المكسيكي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة  " elfutbolero " فإن إدارة كلوب أمريكا المكسيكي وضع عددا من الأسماء لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل على رأسها خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق ووخوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي.

وتابع التقرير أن إدارة كلوب أمريكا رصدت 1.5 مليون دولار راتبا سنويا لإقناع أوسوريو.

الزمالك، فيتو

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري. 

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