الجاكهامر الحل السحري لإزالة العمارات شاهقة الارتفاع في القاهرة

شهدت أحياء القاهرة خلال السنوات الماضية أعمال إزالات لا حصر لها، سواء كان إزالة لمبان مخالفة أو إزالة تعديات على أملاك دولة أو إزالة تعارضات للتوسعة ضمن خطة تطوير محاور القاهرة، ليصبح الهدد هو المشهد الرئيسى فى الشوارع، سواء بهدف إعلاء كلمة القانون أو بهدف التطوير.



وتجرى أعمال الإزالة وفقا لعدة ضوابط أهمها ألا يتم تعريض المارة للخطر أو سكان العقارات المجاورة أو التأثير بشكل غير مباشر على السلامة الإنشائية للبيوت المجاورة، لذلك تختلف عملية الهدم من عقار لآخر ومن طبيعة منطقة لأخرى.

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الجاكهامر الحل السحري لإزالة العمارات شاهقة الارتفاع



فيتم اللجوء للهدم اليدوى فى حال البيوت المتلاصقة القديمة، وفى حال البيوت ذات الأدوار العالية يتم رفع لودر الهدم أعلى العقار وتخريب العواميد ثم إزالة الطوب

ويتم رفع لودر الهدم أعلى العقار بواسطة " الجاكهامر" فهو حفار كبير يقوم بحمل لودرات الهدم أعلى أسطح العقارات للبدء فى أعمال الإزالة .



القاهرة اول من نفذت الإزالة بالنسف الحذر



وفى حالة الإزالة الجماعية لأكثر من عقار يتم استخدام نظام " التفجير" او المعروف بالنسف الحذر وهو نظام يعتمد على إزالة العقارات من خلال المتفجرات، وكانت محافظة القاهرة هى أولى المحافظات التى استخدمت التفجير فى أعمال الإزالة وتم ذلك فى إزالة العقارات المتواجدة خلف المحكمة الدستورية

ومن ضوابط أعمال الإزالة أن تتم بحضور قوة شرطية ويتم فرض كردون أمنى أمام المبنى المستهدف إزالته لتأمين المارة وتتم أعمال الإزالة بمعرفة مقاولي الهدم المتعاقدين مع الأحياء.



إزالات الطريق الدائرى

وتتم الآن أعمال الازالة الخاصة بالمرحلة الثانية للطريق الدائري بمنطقة البساتين بالتنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ طريق الخدمات فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة الطرق وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.



وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار والسيدة عائشة تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.

وتأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.





المبانى المخالفة وقانون التصالح في مخالفات البناء

وعن إزالات المبانى المخالفة فكانت قد طفت على السطح قبل صدور قانون التصالح مع مخالفات البناء والذى يجرى تعديله الآن، أما الآن مع تقديم أصحاب العقارات المخالفات طلبات للتصالح فيتم وقف الإزالات لحين البت فى طلب التصالح وقبوله أو رفضه.

هناك أكثر من 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمه عند صدور قانون التصالح لمخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذى ظهر به بعض السلبيات التى أدت إلى تعديله.



مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ما زال حبيس الأدراج فى انتظار الموافقات لإقراره فى الجلسة العامة للبرلمان لخروجه إلى النور.



ووفقا لأحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فإن هناك بعض المخالفات التى يصعب إزالتها أو التعامل معها لذلك يجب أن يتم وضعها فى الاعتبار فى مشروع القانون.



مقترحات قانون التصالح فى مخالفات البناء

وزارة التنمية المحلية كانت من الوزارات التى شاركت فى تقديم مقترحات لتعديل القانون خاصة أنها من الجهات القائمة على تنفيذها.



اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن أنه تم الانتهاء من التعديلات لقانون التصالح فى مخالفات البناء،وتم ارسال التعديلات لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.



وقال وزير التنمية المحلية، إن التعديلات التى تم اقتراحها، جاءت بعد اجتماعات عدة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.



كود حريق مخفض

ومن ضمن هذه التعديلات، "كود الحريق" والذى لا ينطبق على 80% من المطالب وتم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح.



لم يكن كود الحريق هو العيب الوحيد الذى اقترحت الوزارة تعديله و، حيث تمثلت أبرز عيوب قانون التصالح على مخالفات البناء (17) لسنة 2019 فى بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها.

اجتماع رئيس الوزراء يناقش تعديلات قانون التصالح

وكان قد ناقش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف إضافة تيسيرات تساعد على تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا، منحازًا للمواطنين.

اجتماع رئيس الوزراء ناقش أيضًا النتائج الإيجابية التي ستترتب على التعديلات، وتضمنت:

1-فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية.

2_ جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.

استحداث لجان لنظر التظلمات.

3_تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.

4_تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.