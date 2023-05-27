محافظ القاهرة يتابع إزالات الدائري بالبساتين

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الخاصة بالمرحلة الثانية للطريق الدائري بمنطقة البساتين بالتنسيق مع وزارة النقل لتنفيذ طريق الخدمات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لرفع كفاءة الطرق وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار والسيدة عائشة تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.

وتأتي أعمال الإزالة في إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التي تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

-إعلانات-

وكان قد قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بحي البساتين والخليفة بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالحيين.

رافق المحافظ فى جولته م.جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.



شملت الجولة محور شمال طرة لتفقد أعمال إنشاء محور وكوبرى جديد يربط محور حسب الله الكفراوى، ليعلو طريق الاتوستراد بكوبرى ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبرى شمال طره ثم كورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو متر، في اطار الجهود التي تقوم بها الدولة لخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.



وكان قد تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يرافقه اللواء خالد محمد شحاتة رئيس حى المطرية ط اعمال أعمال إزالات منطقة الجبانات ( 1 ) بمنطقة المسلة نطاق حى المطرية ضمن أعمال التوسعات والتطوير التى يشهدها حى المطرية حاليا



وكان قد تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي



عرب اليسار

وتتم أعمال الإزالة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والقوات الشرطية ويتم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. ط

وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم اليوم استكمال أعمال الإزالة بمنطقة عرب اليسار حيث تم استكمال أعمال الإزالة بعقارات درب الشيخ عبدالله وزقاق الصادق من درب داود الكبير وتم هدمهم بصورة جزئية وجاري استكمال الأعمال وبذلك يكون إجمالي العقارات التي تم هدمها لسطح الأرض عدد 99 عقار بالاضافة إلى 4 عقارات بصورة جزئية.

ووجهت نائب المحافظ بالعمل على قدم وساق طبقا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الأعمال للانتهاء منها تمهيدا لأعمال التطوير كما شددت على الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة اولا بأول وبصورة يومية لكافة المستجدات وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الأعمال باعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبى فى طريق صلاح سالم وهي منطقة تابعة لحي الخليفة بالقاهرة ويعد هذا الحي من الأحياء القديمة والذي يحتوى على عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط والذي تجرى به الإزالات ضمن التطوير الملحق بالقاهرة التاريخية.

