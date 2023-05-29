إزالة 42 حالة تعدِ على حرم النيل والري بالعياط ومنشأة القناطر (صور)

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية.



وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لعدد ٤٢ حالة تعدي بمساحه ١٨ ألف م٢ علي أراضي زراعية واملاك الدولة وحرم النيل بمراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

-إعلانات-

تنفيذ ٣٥ قرار إزالة



وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات بمركز ومدينة العياط في تنفيذ ٣٥ قرار إزالة لمخالفات بإجمالي مساحة ١٦٨٢٤ عبارة عن ٢١ قرار إزالة حرم الموارد المائية والري باجمالي مساحة ١٢٢٤ م٢ إلى جانب إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة حرم نهر النيل بعدد ١٤ قرار إزالة بمساحة ١٥٦٠٠ م.

كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر التصدي لمخالفات البناء علي الأراضي الزراعية لعدد ٧ حالات بناء مخالف بمساحة ١٢٨٢ م وذلك بقري أبو غالب ووردان وكفر حجازي والمنصورية وبرقاش عبارة عن إزالة غرف وحوائط وأسوار بالطوب الأبيض.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.



ضبط ١٢٥ بطاقة تموينية



وكان قد ضبط مسئولو مديرية التموين بمحافظة الجيزة والتجارة الداخلية ١٢٥ بطاقة تموينية بغرض التربح والاستيلاء على المال العام بحوزة بدال تمويني بمجلس مدينة العياط، وذلك خلال حملة تموينية قادتها هالة غريب رئيس المديرية وأسفرت أيضا عن ضبط ٧ شكائر دقيق بلدي مدعم استخراج 99% مخالف للقرارات والتوجيهات الوزارية وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة.



نقيب البقالين التموينيين





وكان وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، قال إنه تم إتاحة جميع السلع والأصناف بالمنافذ التموينية ولا يوجد أي نقص فيها.

وأضاف أن التجار قاموا بصرف الاستعاضة الأولى من مخازن الجملة لتوفيرها للمواطنين أصحاب البطاقات مع بداية الشهر.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير كافة السلع لتوفيرها للمواطنين، بالإضافة إلى استمرار تقديم الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح الفئات الأولى بالرعاية في إطار جهود الدولة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأضاف أن الدولة تعمل على زيادة عدد المنافذ الغذائية في كافة أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد ساعدت في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص فضلًا عن قلة المعروض.

ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية

من جانبه، نفى الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ما تردد بشأن ارتفاع أسعار سلع المقررات التموينية، خاصة الاستراتيجية لافتا إلى أن قائمة سلع المنظومة التموينية، والتي تضم 32 سلعة، مازالت كما هي على "السيستم" ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وشدد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لنظم المعلومات والتحول الرقمي على أن القائمة المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي،المتضمنة سلعة الزيت التمويني بسعر 30 جنيها، والسكر التمويني بسعر 14 جنيها ليس لها أساس من الصحة، والغرض منها إثارة البلبلة والقلق بالشارع المصري.

نقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.