إزالة حالة بناء مخالف بالزقازيق في الشرقية

قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة إزالة بمنطقة الكونت شديد - الغشام عباره فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه غير الملتزمين ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الذى أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص قال المحافظ: لن اسمح بأي تراخي او تقصير في تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لمحاولات البناء المخالف وسيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

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المرحلة الثانية من الموجة 21 للإزالات

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدِ على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

حملات الإزالة مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

أوضح المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

واشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 30 حالة تعدِ على مساحة 8 آلاف و282 متر مباني و28 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 38 فدانا و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الإزالة عن أملاك الدولة والأرض الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت إزالة 52 حالة تعدِ على مساحة 7 آلاف و256 متر مباني و13 فدانا و2 قيراط بنطاق المحافظة.. تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 31 حالة بمساحة 13 فدانا

و أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 31 حالة تعدي على مساحة 7 آلاف و256 متر مباني و21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك علي مساحة 13 فدانا و2 قيراط و19 سهما بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الأجهزة التنفيذية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية لن تتوانى في توجيه ضرباتها المتلاحقة لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين.