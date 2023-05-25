إزالة منطقة الجبانات في المطرية استعدادا لتطويرها (صور)

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يرافقة اللواء خالد محمد شحاتة رئيس حي المطرية أعمال إزالات منطقة الجبانات ( 1 ) بمنطقة المسلة نطاق حي المطرية ضمن أعمال التوسعات والتطوير التى يشهدها حي المطرية حاليا.



وكانت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تفقدت أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي.



عرب اليسار

وتتم أعمال الإزالة بالتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية والمعنية والقوات الشرطية ويتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم اليوم استكمال أعمال الإزالة بمنطقة عرب اليسار حيث تم استكمال أعمال الإزالة بعقارات درب الشيخ عبد الله وزقاق الصادق من درب داود الكبير وتم هدمهم بصورة جزئية وجار استكمال الأعمال وبذلك يكون إجمالي العقارات التي تم هدمها لسطح الأرض عدد 99 عقارا بالإضافة إلى 4 عقارات بصورة جزئية.

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ووجهت نائب المحافظ بالعمل على قدم وساق طبقا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الأعمال للانتهاء منها تمهيدا لأعمال التطوير.

كما شددت على الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة أولا بأول وبصورة يومية لكافة المستجدات وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الأعمال باعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبى فى طريق صلاح سالم وهي منطقة تابعة لحى الخليفة بالقاهرة ويعد هذا الحي من الأحياء القديمة والذي يحتوى على عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط والذي تجرى به الإزالات ضمن التطوير الملحق بالقاهرة التاريخية.

