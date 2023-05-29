الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس محلية البرلمان: مفاجآت سارة في قانون التصالح بمخالفات البناء قريبا (فيديو)

قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء، فيتو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الحكومة ستتقدم للبرلمان بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء قريبا.
 

توجيه رئيس الوزراء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": رئيس الوزراء وجه وزير العدل المستشار عمر مروان بإجراء التعديلات القائمة علي قانون التصالح في مخالفات البناء.
 

تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء

وتابع: أطمئن كل المواطنين أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء سيخرج قريبا بتيسيرات طيبة وإيجابية تنال رضا الناس.
 

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مفاجاَت سارة بقانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد: أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيحمل مفاجاَت سارة للمواطنين عند ظهوره للنور قريبا.

4 مميزات تحكم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في قانون مخالفات البناء الجديد

مقترحات التنمية المحلية في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تعرف عليها

قانون التصالح في مخالفات البناء، يضمن إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق.

 

وتُنظر لجان البت وفق الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون مع مراعاة ما يأتي:


1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

 

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

 

3 ـ يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

 

4 ـ التقدم بالتظلم لايعني الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

 

تفاصيل موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون 

يذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة كانت قد وافقت نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، بعد عدة جلسات استماع شارك فيها وزراء الإسكان، التنمية المحلية، والمجالس النيابية، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة.

 

وكان الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا وقتها الأعضاء جميعًا للمشاركة في جلسات الاستماع، حتى لا يأخذ مشروع القانون وقتًا في أثناء المناقشة في الجلسة العامة.

 

مشاركة كبيرة من أعضاء النواب 

وشهدت الاجتماعات التي استمرت لفترة طويلة مشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، حتى تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وبعد مناقشة مجلس الشيوخ قبل إحالته للجنة الإسكان.

 

وكلف وقتها المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الأمانة العامة باللجنة، بإعداد تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة.

 

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