مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجوم روسي على مدينة دونيتسك

قال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية في هجوم روسي على مدينة توريتسك بالمنطقة الواقعة بشرق أوكرانيا اليوم الاثنين.

وذكر كيريلينكو أن روسيا استخدمت قنابل جوية شديدة الانفجار في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 11:30 صباحا 08:30 بتوقيت جرينتش) وألحق أضرارا بمحطة وقود ومبنى متعدد الطوابق في المدينة الصغيرة التي كان يبلغ تعداد سكانها قبل الحرب نحو 30 ألف نسمة.

وأضاف أن خدمات الإنقاذ تعمل في موقع الهجوم، وحث من بقي منسكان المدينة على المغادرة.

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وقال كيريلينكو على تطبيق تيليجرام “يستهدف الروس المدنيين عنعمد في منطقة دونيتسك كل يوم”.

وسبق أن نفت روسيا استهداف المدنيين، كما أنها ترفض مزاعمارتكابها جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وتشهد منطقة دونيتسك جانبا من أكثر معارك الحرب ضراوة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، وجه مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك في بيان المسؤولين بعدم جواز نشر عملية ونتائج عمل قوات الدفاع الجوية الأوكرانية خلال المعارك.

ولفت بودولياك في منشور، إلى أنه يتوجب على المسؤولين في الإدارة العسكرية الإقليمية ورؤساء البلديات والنشطاء عدم نشر صور من مواقع الصواريخ أو الانفجارات أو صور لعمل القوات الجوية الدفاعية والأنظمة الدفاعية.

وأشار إلى أن نشر مثل هذه المعلومات التي تشكل تهديدا للأمن القومي والدفاع عن البلاد، يعتبر "إهمالا جنائيا" يعاقب عليه.

البرلمان الأوكراني

إلى ذلك قال البرلماني الأوكراني مكسيم بوزانسكي إن لجنة البرلمان الأوكراني القانونية ستنظر في معاقبة مثل هذه الأنشطة.

وفي وقت سابق، حثت السلطات الأوكرانية مواطني البلاد على عدم نشر صور ومقاطع فيديو تظهر عملية ونتائج أعمال الدفاع الجوي على الإنترنت، حيث يمكن أن يكشف ذلك عن مواقعها.