الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

مكتب زيلينسكي يحظر نشر نتائج سير عمل القوات الجوية خلال الاشتباكات

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

وجه مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك في بيان المسؤولين بعدم جواز نشر عملية ونتائج عمل قوات الدفاع الجوية الأوكرانية خلال المعارك.

ولفت بودولياك في منشور، إلى أنه يتوجب على المسؤولين في الإدارة العسكرية الإقليمية ورؤساء البلديات والنشطاء عدم نشر صور من مواقع الصواريخ أو الانفجارات أو صور لعمل القوات الجوية الدفاعية والأنظمة الدفاعية.

وأشار إلى أن نشر مثل هذه المعلومات التي تشكل تهديدا للأمن القومي والدفاع عن البلاد، يعتبر "إهمالا جنائيا" يعاقب عليه.

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البرلمان الأوكراني

إلى ذلك قال البرلماني الأوكراني مكسيم بوزانسكي إن لجنة البرلمان الأوكراني القانونية ستنظر في معاقبة مثل هذه الأنشطة.

وفي وقت سابق، حثت السلطات الأوكرانية مواطني البلاد على عدم نشر صور ومقاطع فيديو تظهر عملية ونتائج أعمال الدفاع الجوي على الإنترنت، حيث يمكن أن يكشف ذلك عن مواقعها.

 

وفي السياق ذاته، أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، عن  إسقاط 11 صاروخا بالستيا  من طراز  إسكندر أطلقتها روسيا باتجاه العاصمة كييف.

 

واستهدف الجيش الروسي، اليوم الاثنين، موقعا عسكريا  في منطقة خملينيتسكي غربي أوكرانيا في غارات جوية خلال  بعد هجوم بالمسيرات.

 

غارات روسية على مواقع أوكرانية

وفي السياق ذاته قال مسئول أوكراني،: " في  الوقت الحالي، يستمر العمل لاحتواء الحرائق في مرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم والذخيرة".

ولم يحدد المسئول الأوكراني الموقع بدقة، لكن تقرير وكالة "تاس" الروسية نقل عنه  قوله: "تم إيقاف خمس طائرات، وبدأ العمل في إصلاح المدرج".

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، أنها دمرت أكثر من 40 هدفا جويا حاول استهداف العاصمة كييف، وأكدت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم روسي كان يستخدم مسيرات وصواريخ.

 

وأشار عمدة كييف إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية، بعدما تحدث عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

وحذّرت روسيا، من أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويده أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16.

 

تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد  أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

وقال لافروف في مقابلة صحفية أمس: "طبعًا هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".

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