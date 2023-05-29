الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

الدنمارك تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار يورو

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

ذكرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، أن بلادها ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا قدرها نحو 2.4 مليار يورو، عبر صندوق يهدف خصوصا إلى الحصول على معدات عسكرية.

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع تلفزيون "آر دي" العام: "الأزمة الأوكرانية في مرحلة دقيقة للغاية مع وجود وضع خطير، وبالتالي كييف بحاجة لكل دعم ممكن".

تزويد أوكرانيا بالسلاح

وأضافت: "يحتاج الأوكرانيون الآن إلى أسلحتنا ودعمنا، لذا فالأمر ملح".

كما أعلنت حكومة الدنمارك في مارس الماضي، أنها ستنشئ صندوقا بقيمة 7 مليارات كرونة أي قرابة 950 مليون يورو، لمساعدة أوكرانيا هذا العام، وذلك بعد اتفاق في هذا الشأن بين جميع أحزاب البرلمان تقريبا في عام 2023.

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وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، من أنها تتورط أكثر فأكثر في النزاع، وأكد أن ضخ الأسلحة الغربية إلى كييف، لا يمكنه بتاتا تغيير الوضع بشكل أساسي في ساحات القتال.

كما أعلنت موسكو أن أي شحنات تحتوي على الأسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

أقر النواب الأوكرانيون، اليوم الإثنين، مشروع عقوبات على إيران، المتهمة بتزويد موسكو أسلحة تستخدمها في غزوها لأوكرانيا، الأمر الذي يكرس القطيعة بين كييف وطهران.

وقال البرلمان الأوكراني على موقعه إن "هذا القرار يوائم بين العقوبات الأوكرانية وما يقوم به مجمل العالم المتحضر على طريق العزل الكامل لإيران".

 

أوكرانيا وإيران

 

وفي وقت سابق، اتهمت طهران الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بانتقاد إيران في محاولة للحصول على مزيد من المساعدات والأسلحة من الغرب في النزاع مع روسيا.
جاء رد وزارة الخارجية الإيرانية على مقطع فيديو نُشر الأربعاء، دعا فيه الرئيس الأوكراني " الشعب الإيراني" إلى ممارسة ضغوط على حكومته للابتعاد عن "الإرهاب الروسي" والتوقف عن إمداد موسكو بالطائرات المسيّرة التي تستخدمها لتنفيذ هجمات على نطاق واسع في أوكرانيا.


مزاعم رئيس أوكرانيا ضد إيران واهية


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنّ "تكرار المزاعم الواهية لرئيس أوكرانيا ضد إيران.. يهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية".

وكان الرئيس الأوكراني قال في مقطع الفيديو المترجم بالفارسية، إنّه عندما تضرب طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد 136"، "مهجعًا للطلاب، يموت أشخاص ويندلع حريق ويصل منقذون، ثمّ بعد دقائق، تضرب (مسيّرة) شاهد ثانية لتقتل المنقذين".


إسقاط 60 طائرة


وبعد سلسلة من عمليات القصف الليلية، أعلنت أوكرانيا أنّها أسقطت حوالي 60 طائرة من دون طيّار من طراز "شاهد" خلال ليلتي الخميس والجمعة.

وقال زيلينسكي في الفيديو الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران "طائراتكم شاهد التي تُرهب الشعب الأوكراني كلّ ليلة تعني أنّ الشعب الإيراني يتمّ دفعه أكثر فأكثر إلى الجانب المظلم من التاريخ".

يذكر أن إيران نفت في بادئ الأمر إمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد، لكنها قالت لاحقا إنها زودتها بعدد محدود منها قبل بدء الصراع الأوكراني.

وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في هجمات روسيا على المدن والبنية التحتية.

وعززت روسيا تعاونها العسكري مع إيران منذ بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022. وأقرت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لكن موسكو تسعى الآن لتعزيز إنتاجها من تلك الطائرات.
 

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