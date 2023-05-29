الإثنين 29 مايو 2023
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خارج الحدود

روسيا تضع سيناتور أمريكي على قائمة المطلوبين للعدالة

سيناتور أمريكي، فيتو
سيناتور أمريكي، فيتو

أعلنت  وزارة الداخلية الروسية، في البيان الصادر عنها اليوم الإثنين، عن وضع  السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين.


روسيا تضع سيناتور أمريكي على قائمة المطلوبين 

ووضعت وزارة الداخلية الروسية جراهام على قاعدة بيانات المطلوبين لديها، وهو ملاحق بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي

ومن جانبه طالب رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الاثنين، بفتح قضية جنائية بشأن حقيقة التصريحات المعادية للروس التي أدلى بها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وانتشر تسجيل مصور بشكل واسع النطاق لاجتماع بين السيناتور غراهام والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال فيه غراهام إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالًا بهذا النجاح مطلقًا" لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.

واستنكر غراهام، انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلا إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التي يتمتع بها الأوكرانيون في مواجهة الغزو الروسي بمساعدة واشنطن

ويوم الجمعة الماضية، كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها، عن فرض عقوبات جديدة على مسئولين أمريكيين، ردا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن.

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عقوبات روسية جديدة على أمريكا 

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها:" إنها منعت دخول 500 مواطن أمريكي أراضي روسيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما".


وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات التي تفرضها إدارة جو بايدن بانتظام ضد روسيا، والتي وفقا لخطة واشنطن، مصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا من خلال التأثير على المسؤولين والمواطنين في بلدنا، منعت موسكو دخول 500 مواطن أمريكي إلى روسيا الاتحادية".

 

وشددت الخارجية الروسية، على أن الوقت قد حان لكي تعلم واشنطن أن أي هجوم عدائي ضد روسيا لن يترك دون رد قاس.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيانها  : "سيتم تطبيق مبدأ حتمية العقوبة باستمرار، سواء كان الأمر يتعلق بتشديد ضغط العقوبات أو باتخاذ خطوات تمييزية لعرقلة الأنشطة المهنية لمواطنينا".


منع 500 أمريكي من دخول الأراضي الروسية 

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين المواطنين الممنوعين من دخول روسيا، "الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقادة حاليون على مختلف مستويات السلطة التنفيذية، ومسئولون سابقون مثل أمينة البيت الأبيض لمكافحة "التضليل الروسي" نينا يانكوفيتش، وأعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس الذين تم انتخابه لأول مرة في نوفمبر 2022، وخبراء وموظفي المراكز التحليلية المتورطين في نشر معاداة روسيا والمعلومات المضللة، وكذلك رؤساء الشركات التي تزود نظام كييف بالأسلحة".

واختتم البيان، "تشمل القائمة 500 شخص من الأفراد المتواجدين في الحكومة ووكالات إنفاذ القانون الذين يشاركون بشكل مباشر في اضطهاد المعارضين في أعقاب ما يسمى بـ اقتحام مبنى الكابيتول".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا ردا على الحرب التي أعلنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير عام 2022.
وشملت العقوبات التي فرضتها روسيا وحلفائها قطاع النفط والقطاعات المالية في روسيا، ناهيك عن تجميد الأصول التي تمتلكها موسكو في البنوك الأوروبية وبنوك الولايات المتحدة الأمريكية، ومصادرتها

 

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روسيا سيناتور أمريكي وزارة الداخلية موسكو

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