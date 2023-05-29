الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

ننشر تفاصيل المشروع القرآني الصيفي في المعاهد الأزهرية

طلاب الأزهر، فيتو
طلاب الأزهر، فيتو

اجتمع الشيخ أيمن محمد عبدالغني رئيس قطاع  المعاهد الأزهرية بحضور الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، والشيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بمديري إدارات شئون القرآن بالمناطق الأزهرية، لتدشين المشروع القرآني الصيفي.

مشروع القرآني الصيفي في المعاهد الأزهرية 

وقد تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الآتي:-
أهداف المشروع
1- الاستفادة من فترة الصيف في أعظم الأمور وهو حفظ القرآن الكريم.
2- تحفيز الطلاب ورفع هممهم واستخراج الطاقة الكامنة في نفوسهم.
3- تحفيظ الطلاب الأزهريين لمقرراتهم الدراسية قبل بدء العام الدراسي.
4- تهيئة التلاميذ وإعدادهم للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم.
5- تنمية مهارات معلمي وموجهي القرآن الكريم.
6- غرس القيم القرآنية والأخلاق الحميدة في التلاميذ.

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المهام والشروط الخاصة بالمشروع الصيفي:
• اختيار:
• مكتب واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الأول (عشرة آلاف حافظ).
•  معهد واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الثاني (احفظ مقررك).
• معهد واحد في كل إدارة لتنفيذ المحور الثالث (المقرأة الأزهرية القرآنية)
• ويجوز أن يكون نفس المعهد للمحور الثاني والثالث.
 

تفاصيل مشروع القرآني الصيفي في المعاهد الأزهرية 

• أيام العمل:
• في المحور الأول جميع الأيام ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.
• في المحور الثاني ثلاثة آيام من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.
• في المحور الثالث ثلاثة آيام من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.
الشروط الواجب توافرها في المعاهد المشتركة في المشروع:        
1. أن يكون المعهد في مكان متوسط يسهل الوصول إليه.
2. أن يكون المعهد ذا كثافة عالية.
3. أن يكون المعهد واسعًا نظيفًا جيد التهوية.
4. أن يكون المعهد خاليًا من أي مانع  يمنع إقامة المشروع.
 

الشروط الواجب توافرها في المحفظين المشتركين في المشروع:  
1. أن يكون المحفظ متقنًا للقرآن حفظًا وتلاوة وأداء.
2. أن يكون المحفظ لديه القدرة على التحفيظ، وبذل الطاقة لفترة طويلة.
3. أن يكون المحفظ ملتزمًا في عمله منضبطًا في سلوكه.
4. أن يكون المحفظ قدوة حسنة محبًا لعمله مؤمنًا برسالته.
 

الشروط الواجب توافرها في المكاتب الأهلية المشتركة في المشروع:
1. أن يكون المكتب ذا كثافة عالية.
2. أن يكون المكتب من المكاتب المميزة التي تحقق نتائج ممتازة في مسابقة القرآن.
3. أن يكون المكتب في مكان متوسط  يسهل الوصول إليه.
4. أن يكون المكتب لديه القدرة على التحفيظ والعمل يوميًا ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.
 

محاور مشروع  القرآني الصيفي في المعاهد الأزهرية 

محاور المشروع:
المحور الأول: (عشرة آلاف خاتم) 
ويستهدف مكاتب تحفيظ القرآن الأهلية التابعة للأزهر الشريف.
الإعلان عن المشروع:
يشمل الإعلان جميع التلاميذ من داخل الأزهر ومن خارجه.
 

خطوات العمل داخل المشروع:
أولًا: اختبار تحديد المستوى.
ويكون في (الحفظ السابق – إتقان القراءة – سرعة الحفظ).
ثانيا: تقسيم التلاميذ إلى مستويات.
ثالثًا: البرنامج المقترح للعمل اليومي:
تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات: 
 

الأولى: للحفظ الجديد.
الثانية: للراحة ودراسة المواد المصاحبة.
الثالثة: لمراجعة الماضي القريب والبعيد.
 

رابعًا: المتابعة اليومية والأسبوعية والشهرية الجيدة للوقوف على مستوى التلاميذ وتشجعيهم على الارتقاء.
خامسًا: عمل اختبار في نهاية المشروع.
سادسًا: عمل تقرير شامل عن المشروع.

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