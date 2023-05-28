الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تعليمات جديدة من قطاع المعاهد لرؤساء اللجان

طلاب الشهادة الثانوية
طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية،فيتو

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، يترقب طلاب  الشهادة الثانوية الأزهرية  انطلاق امتحانات الدور الأول، والتي من المقرر أن تنطلق في الثالث من شهر يونيو القادم في كافة معاهد الجمهورية.

 امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ومن جانبه التقى فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، خلال الساعات الماضية برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لتقديم التوجيهات والتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية.

-إعلانات-

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة، ويقف على كل ما هو جديد، مضيفا أن هذا العام شهد زيادة رؤساء اللجان من المعلمات لأكثر من الضعف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتمكين المرأة في المناصب القيادية، حيث تجاوز عدد رؤساء اللجان والمساعدين من المعلمات ٢٣٠ معلمة، وهذا بجانب الأعضاء المشاركات في أعمال الملاحظة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 

وبين الشيخ أيمن عبدالغني أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

من جانبه قدم الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، التعليمات الخاصة بالثانوية الأزهرية لرؤساء اللجان بداية من مسؤوليات رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديري العموم في أعمال الامتحانات، فضلا عن تعليمات عامة لإدارات الامتحانات بالمناطق، ومراكز توزيع الأسئلة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات التعليمات الخاصة بملاحظي اللجان وكذا الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالطلاب المرضى وذوي الهمم، فضلا عن أهم القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما وجه فضيلته بتوزيع نموذج لتعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية لكل رؤساء اللجان.

رسالة وكيل الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 

ومن جانبه التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

وقال وكيل الأزهر إن رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية عليهم مسؤولية كبيرة  وأمانة وضعناها في رقابهم، مبينا أن امتحانات الثانوية الأزهرية تم الاستعداد إليها منذ فترة وتم بذل جهود كبيرة، لتخرج في شكل يليق بالأزهر الشريف.

استعدادات الأزهر لامتحانات الثانوية الأزهرية 

وأكد الدكتور الضويني أنه لم تثبت إلينا حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين، مضيفا أنه لابد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب:" اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

واختتم وكيل الأزهر كلمته لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بأن الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.
 

txt

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، رسالة عاجلة من وكيل الأزهر لرؤساء اللجان

txt

احصل عليه الآن، الأزهر يعلن أرقام جلوس امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 امتحانات الثانوية الأزهرية رسالة وكيل الأزهر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية 2023 الثانوية الأزهرية الازهر الشهادة الثانوية الازهرية المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية لشهادة الثانوية الازهرية

مواد متعلقة

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، رسالة عاجلة من وكيل الأزهر لرؤساء اللجان

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023، تعليمات خاصة من وكيل الأزهر لمراكز التصحيح

المعاهد الأزهرية في فلسطين تختتم امتحانات صفوف النقل الإعدادية والثانوية (صور)

بين التجديد الديني والأصل الشرعي، دليلك الكامل لمعرفة رأي الأزهر في قانون الوصاية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

ما لم يقله عمرو أديب!

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

تعرف على أسباب سجود السهو في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية