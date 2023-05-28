نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، تعليمات خاصة من قطاع المعاهد لمراكز التصحيح

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، يترقب طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد نهاية الامتحانات أمس السبت في كل معاهد الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم باللغة الأجنبية والمستوى الرفيع، امس السبت، في حالة من الاستقرار والهدوء والانتظام، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، وقد اختتم طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم يوم الخميس الماضي، باللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

-إعلانات-

وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بدأت من اليوم الأحد وأنه تم التنبيه على السادة المصححين مراعاة الدقة التامة في التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، واستمرت امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية امس السبت.



نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

ومن جانبه تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امس السبت، كنترول ومركز تصحيح الشهادة الابتدائية، بمجمع معاهد مدينة نصر.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح، حتى لا يتم ضياع مجهود الطلاب، مشيدا بجهود المعلمين والمعلمات الكبيرة في أعمال التصحيح وسير امتحانات الثانوية الأزهرية على الوجه الأمثل.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تمكين المرأة ووضعها في المناصب القيادية؛ تقديرا لجهودها، تم إشراك المعلمات لأول مرة في أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مبينا أنهن يبذلن جهودا كبيرة في أعمال الكنترول ويثبتن جدارتهن فيما يوكل إليهن من أعمال.