نشرة الأخبار، دعاء أردوغان في خطاب النصر، شيرين ترقص على المسرح بجدة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب إعلان فوزه في جولة الإعادة، بالدعاء إلى الله، في خطاب النصر، بالقول: “يارب لا تترك مآذننا بلا أذان، ولا تترك بلادنا خالية من المسلمين”.

قال أردوغان: "يا إلهي؛ نحن من بحّت أصواتهم بمناجاتك.. لا تترك مآذننا بلا أذان يارب.. يا إلهي؛ لا تترك بلادًا جُبلت على الاسلام خاليةً من المسلمين.. امنحنا القوة، ولا تجعل ساحات الوطن دون أبطال يارب".

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، خطابا إلى مناصريه من مدينة إسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وأكد أردوغان: سنعمل على عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم.. العودة الآمنة للاجئين السوريين لبلادهم جزء من مسؤوليتنا.. التضخم مشكلة عاجلة لكن حلها ليس بالأمر الصعب.. سننحي الخلافات جانبا ونركز على القيم والأحلام الوطنية".

وتابع: قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا.. يجب أن نركز على الوحدة وتحقيق أهدافنا.

وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

أظهرت لقطات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يسجد لله شكرُا، عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت على جولتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أردوغان وهو داخل أحد المساجد عقب فوزه على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار مساء الأحد فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

وجه الرئيس البولندي أندجي دودا، التهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية، لكن بدلا من الإشارة للرئيس التركي، أشار إلى أحد مشجعي كرة القدم في التهنئة.

وكتب دودا: "مبروك لرجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية. نحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا والذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين الجمهوريتين البولندية والتركية. على استعداد للتعاون في ضمان الأمن الإقليمي، وتطوير الناتو والسلام في أوروبا".

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق 31 مايو، بتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، والتي ستقام في كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

وتنطلق الاحتفالات التي من المقرر أن يشارك فيها عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023.

رقصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلها المقام في جدة على وقع أغانيها وسط تصفيق مع الجمهور، الأمر الذي جعل شيرين توجه الشكر لهم.

وأشعلت شيرين عبد الوهاب خشبة مسرح حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بأجمل كلاسيكيات كوكب الشرق أم كلثوم وتغنت بـأغنية سيرة الحب.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد بدأت حفلها بأداء أغنية "على بالي" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح.

قال المخرج خالد يوسف: "سره الباتع مشروع قديم كان هيتعمل سنة 2009 بعد لما اشتريت حقوق الرواية، وكنت عامل فيها مزج ما بين الماضي والحاضر، وكنت مستشرف فيها الثورة اللي حصلت في 2011، لكن ملحقتش أعملها عمل فني وجاءت ثورة 25 يناير".

فكرة فيلم سره الباتع

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "عندما جاءت ثورة 25 يناير 2011 وكانت مآلاتها في مصلحة إن الإخوان يحكموا مصر أصبح لرواية سره الباتع أهمية أكبر من قبل الثورة لإني رصدت فكرة الاحتلالين الوحيدين في حياة المصريين عبر تاريخهم اللى حاولوا يغيروا الهوية المصرية وملامح الشخصية المصرية وتغيير طقوس وعادات وتقاليد المصريين.. وهو الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإخواني، وهنا تأكدت الرؤية بتاعتي اللى أخدتها من الرواية أنه عندما تتجمع إرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادرا على صنع المعجزات".

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رد المخرج خالد يوسف على الانتقادات التي تعرض له بسبب مسلسل سره الباتع، مؤكدًا أن هناك تربصًا به ويتعرض لحملة ممنهجة.

وقال خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "فيه ناس لا يسرها رجوعي وأفكاري وعلشان كده بيقودوا الحملة الممنهجة ضدي".

سعر الدولار مقابل الجنيه، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كالآتي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أفاد مصدر عسكري سوري بأنه مساء أمس الأحد، نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

وقال المصدر العسكري: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" قد أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".

أخطرت كوريا الشمالية اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النظام السري لوضع أول قمر صناعي عسكري للتجسس في مداره.

قال مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، إنه ما زال معتذرا عن رئاسة القلعة البيضاء.

ابنك يموت أمام عينك

وتابع مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "رغم اعتذاري، ولكن لا يمكن أن تشاهد ابنك يموت أمام عينك، ولا تستطيع فعل شيء".

يستضيف ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.