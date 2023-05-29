دعاء أردوغان في خطاب النصر: "يارب لا تترك مآذننا بلا أذان" (فيديو)

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب إعلان فوزه في جولة الإعادة، بالدعاء إلى الله، في خطاب النصر، بالقول: “يارب لا تترك مآذننا بلا أذان، ولا تترك بلادنا خالية من المسلمين”.

قال أردوغان: "يا إلهي؛ نحن من بحّت أصواتهم بمناجاتك.. لا تترك مآذننا بلا أذان يارب.. يا إلهي؛ لا تترك بلادًا جُبلت على الاسلام خاليةً من المسلمين.. امنحنا القوة، ولا تجعل ساحات الوطن دون أبطال يارب".

دعاء الرئيس هذا المساء في خطاب النصر...



يا إلهي! نحن من بحّت أصواتهم بمناجاتك

لا تترك مآذننا بلا أذان يارب

يا إلهي!

لا تترك بلادًا جُبلت على الاسلام خاليةً من المسلمين



امنحنا القوة

ولا تجعل ساحات الوطن دون أبطال يارب.. pic.twitter.com/LrEZksWPI2 — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 28, 2023

خطاب الفوز

وكان الرئيس التركي قد وجه، مساء الأحد، خطابا إلى مناصريه من مدينة إسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

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وأكد أردوغان: سنعمل على عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم.. العودة الآمنة للاجئين السوريين لبلادهم جزء من مسؤوليتنا.. التضخم مشكلة عاجلة لكن حلها ليس بالأمر الصعب.. سننحي الخلافات جانبا ونركز على القيم والأحلام الوطنية".

وتابع: قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا.. يجب أن نركز على الوحدة وتحقيق أهدافنا.



"نحن عشاق إسطنبول.."

وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين.. أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، مساء الأحد، فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

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