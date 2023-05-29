الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

خالد يوسف: عرضت فكرة سره الباتع على نجيب ساويرس وقت حكم الإخوان ورحب بها (فيديو)

المخرج خالد يوسف،
المخرج خالد يوسف، فيتو

قال المخرج خالد يوسف: "سره الباتع مشروع قديم كان هيتعمل سنة 2009 بعد لما اشتريت حقوق الرواية، وكنت عامل فيها مزج ما بين الماضي والحاضر، وكنت مستشرف فيها الثورة اللي حصلت في 2011، لكن ملحقتش أعملها عمل فني وجاءت ثورة 25 يناير".

 

فكرة فيلم سره الباتع

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "عندما جاءت ثورة 25 يناير 2011 وكانت مآلاتها في مصلحة إن الإخوان يحكموا مصر أصبح لرواية سره الباتع أهمية أكبر من قبل الثورة لإني رصدت فكرة الاحتلالين الوحيدين في حياة المصريين عبر تاريخهم اللى حاولوا يغيروا الهوية المصرية وملامح الشخصية المصرية وتغيير طقوس وعادات وتقاليد المصريين.. وهو الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإخواني، وهنا تأكدت الرؤية بتاعتي اللى أخدتها من الرواية أنه عندما تتجمع إرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادرا على صنع المعجزات".
 

-إعلانات-

موقف ساويرس من سره الباتع وثورة يونيو وانتهاء حكم الإخوان

وتابع: "كانت فكرتي إني أعمل فيلم سره الباتع في 2012 في عصر الإخوان ونهايته تبقى خروج الجماعة، واستشراف خروجهم وخروج الفرنسيين، ووقتها رُحت للمهندس نجيب ساويرس، وكان هو سافر لندن وساب مصر وقتها، وعرضت عليه الفيلم وقلت له ده هيبقى فيلم الانتصار لو صحت توقعاتي لإن أنا قلت من أول أسبوع من حكم مرسي إنه هيمشي قبل سنة، وهتبقى رؤيتي صح لو مشي في 30 يونيو، ولو ممشيش في 30 يونيو العمل هيبقى تحفيز للمصريين أننا بنحط أيديهم على قوتهم اللي هي تجمعهم، وأعجب جدا بالفكرة، وقال لي: ليه لأ؟! ويلا نبدأ.. بس للأسف كان عنده ظروف مرجعش مصر في وقتها.. وجاءت 30 يونيو وسبقتنا، فلما جيت أعمله دلوقتي مسلسل محبتش أغير الرؤية، أيا كان المآلات بتاعت 25 يناير و30 يونيو، وأنا قافل الفيلم على ثورة 30 يونيو رغم أني واحد من الذين دفعوا ضرائب باهظة، واتبططت بيا الأرض، لكني لن أتراجع يوما ما، وأكفر بـ30 يونيو لإنها ثورة حقيقية، هب فيها الشعب وحمت هذه الإرادة القوات المسلحة، ومهما يحصل مش هتتغير المعادلة، وعملت الفيلم مسلسل لما لقيت الأحداث كتيرة وأكبر من أنها تدخل في فيلم".
 

حنان مطاوع: خالد يوسف جالي البيت علشان يقنعني بالمشاركة في سره الباتع (فيديو)

خالد يوسف يكشف لـ "فيتو" سبب غياب شمس الكويتية عن مسلسل سره الباتع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خالد يوسف المخرج خالد يوسف سره الباتع حكم الإخوان نجيب ساويرس ساويرس ثورة 25 يناير ثورة 30 يونيو

مواد متعلقة

حنان مطاوع: خالد يوسف جالي البيت علشان يقنعني بالمشاركة في سره الباتع (فيديو)

سر اختيار خالد يوسف رانيا التومي وشمس في مسلسل سره الباتع

خالد يوسف لـ"صالون التنسيقية": تلقيت إشادات عن "سره الباتع" لم تحدث طوال مسيرتي الفنية

أخبار الفن اليوم.. خالد يوسف يكشف سر غياب شمس الكويتية عن سره الباتع.. وإصابة أحمد فتوح خلال مقلب رامز جلال

الأكثر قراءة

حسام حبيب يرقص في كواليس حفل شيرين بجدة (فيديو)

قرار جديد من المحكمة بشأن عمومية الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

انفصال بشرى عن زوجها سالم هيكل

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

ماذا فعل أردوغان فور إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة؟

واقعة خطيرة داخل إحدى الصيدليات بمستشفى مدينة نصر التخصصي (فيديو)

كأس مصر، إنبي وفيوتشر يحتكمان إلى الوقت الإضافي

بائع الليمون والسميط رئيسا لتركيا.. قصة حياة ابن الفقراء رجب طيب أردوغان (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جرذ يفر وراء الناخبين في تركيا

مياه قناة في فينيسيا تصطبغ باللون الأخضر.. ما القصة ؟

وفاة محتجز قفز من نافذة مركز شرطة في أثينا

إنقاذ قطة علقت 3 أيام في أنابيب لصرف مياه الأمطار بلبنان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد وصول شركة إنفيديا لـ 940 مليار دولار.. أكبر 10 شركات قيمة سوقية عالميا ( إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

ننشر مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 بالقاهرة ومحافظات الجمهورية

دعاء قيام الليل مستجاب، أفضل وقت لدعاء قيام الليل لا يفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية