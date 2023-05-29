خالد يوسف: عرضت فكرة سره الباتع على نجيب ساويرس وقت حكم الإخوان ورحب بها (فيديو)

قال المخرج خالد يوسف: "سره الباتع مشروع قديم كان هيتعمل سنة 2009 بعد لما اشتريت حقوق الرواية، وكنت عامل فيها مزج ما بين الماضي والحاضر، وكنت مستشرف فيها الثورة اللي حصلت في 2011، لكن ملحقتش أعملها عمل فني وجاءت ثورة 25 يناير".

فكرة فيلم سره الباتع

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "عندما جاءت ثورة 25 يناير 2011 وكانت مآلاتها في مصلحة إن الإخوان يحكموا مصر أصبح لرواية سره الباتع أهمية أكبر من قبل الثورة لإني رصدت فكرة الاحتلالين الوحيدين في حياة المصريين عبر تاريخهم اللى حاولوا يغيروا الهوية المصرية وملامح الشخصية المصرية وتغيير طقوس وعادات وتقاليد المصريين.. وهو الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإخواني، وهنا تأكدت الرؤية بتاعتي اللى أخدتها من الرواية أنه عندما تتجمع إرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادرا على صنع المعجزات".



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موقف ساويرس من سره الباتع وثورة يونيو وانتهاء حكم الإخوان

وتابع: "كانت فكرتي إني أعمل فيلم سره الباتع في 2012 في عصر الإخوان ونهايته تبقى خروج الجماعة، واستشراف خروجهم وخروج الفرنسيين، ووقتها رُحت للمهندس نجيب ساويرس، وكان هو سافر لندن وساب مصر وقتها، وعرضت عليه الفيلم وقلت له ده هيبقى فيلم الانتصار لو صحت توقعاتي لإن أنا قلت من أول أسبوع من حكم مرسي إنه هيمشي قبل سنة، وهتبقى رؤيتي صح لو مشي في 30 يونيو، ولو ممشيش في 30 يونيو العمل هيبقى تحفيز للمصريين أننا بنحط أيديهم على قوتهم اللي هي تجمعهم، وأعجب جدا بالفكرة، وقال لي: ليه لأ؟! ويلا نبدأ.. بس للأسف كان عنده ظروف مرجعش مصر في وقتها.. وجاءت 30 يونيو وسبقتنا، فلما جيت أعمله دلوقتي مسلسل محبتش أغير الرؤية، أيا كان المآلات بتاعت 25 يناير و30 يونيو، وأنا قافل الفيلم على ثورة 30 يونيو رغم أني واحد من الذين دفعوا ضرائب باهظة، واتبططت بيا الأرض، لكني لن أتراجع يوما ما، وأكفر بـ30 يونيو لإنها ثورة حقيقية، هب فيها الشعب وحمت هذه الإرادة القوات المسلحة، ومهما يحصل مش هتتغير المعادلة، وعملت الفيلم مسلسل لما لقيت الأحداث كتيرة وأكبر من أنها تدخل في فيلم".

