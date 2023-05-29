خطاب أردوغان في إسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، خطابا إلى مناصريه من مدينة إسطنبول، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وأكد أردوغان: سنعمل على عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم.. العودة الآمنة للاجئين السوريين لبلادهم جزء من مسؤوليتنا.. التضخم مشكلة عاجلة لكن حلها ليس بالأمر الصعب.. سننحي الخلافات جانبا ونركز على القيم والأحلام الوطنية".

وتابع: قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا.. يجب أن نركز على الوحدة وتحقيق أهدافنا.

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وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".

انتخابات تركيا

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية مساء الأحد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ان أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لكيليجدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا.

كليجدار أوغلو

كذلك ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليدار أوغلو، خطابا بعد خسارته في الانتخابات أمام منافسه على رئاسة الجمهورية، رجب طيب أردوغان.

وقال كمال كليجدار أوغلو: "ما كان بوسعي أن أتغاضى عن أن يتم انتهاك حقوقكم ولهذا ترشحت للرئاسة".

وأضاف كيليجدار أوغلو: سأواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب التركي.