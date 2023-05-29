الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

رئيس بولندا يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

الرئيس البولندي
الرئيس البولندي أندجي دودا، فيتو

أردوغان، وجه الرئيس البولندي أندجي دودا، التهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية، لكن بدلا من الإشارة للرئيس التركي، أشار إلى أحد مشجعي كرة القدم في التهنئة.

وكتب دودا: "مبروك لرجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية. نحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا والذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين الجمهوريتين البولندية والتركية. على استعداد للتعاون في ضمان الأمن الإقليمي، وتطوير الناتو والسلام في أوروبا".

-إعلانات-

نادي "بشيكتاش إسطنبول" لكرة القدم

ونشر رئيس بولندا هذه التهنئة باللغة التركية على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكن بدلا من الإشارة إلى حساب الزعيم التركي، أشار دودا إلى صفحة أحد مشجعي نادي "بشيكتاش إسطنبول" لكرة القدم. وفي وقت لاحق أزيلت التهاني وظهرت رسالة جديدة على الصفحة بالرابط الصحيح.

ولم يتوان مستخدمو "تويتر" عن التعليق على هذا الحادث.

وسأل مستخدم باسمPiotr Leski: "مرت 35 دقيقة قبل أن يخبرك موظفوك بوجود خطأ في المرسل إليه. ماذا لو قيل لك أن صاروخا كان يطير؟".

وعلق المستخدمMierzeja  ساخرا: "برافو، أندريه، كل شيء ينجح في المرة الثانية".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان على إعادة انتخابه كرئيس في رسالة موجهة إلى الرئيس التركي، كما قدم قادة بيلاروس وقطر ومصر وفرنسا وأرمينيا والعديد من الدول التهاني.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء أمس الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

هدم المقابر محافظة القاهرة علاء مبارك الرئيس الراحل حسني مبارك المناطق التاريخية تويتر رجب طيب أردوغان الرئيس البولندي بشيكتاش إسطنبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان

مواد متعلقة

دعاء أردوغان في خطاب النصر: "يارب لا تترك مآذننا بلا أذان" (فيديو)

ترامب مهنئًا أردوغان: صديق يحب بلاده وشعب تركيا العظيم

الرئيس الإسرائيلي يهنئ أردوغان على فوزه برئاسة تركيا

انتخابات تركيا، تقدم أردوغان بـ53.15% بعد فرز 99 % من الأصوات

الأكثر قراءة

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

إيهاب صالح يعلن انفصاله عن إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب

نشرة الأخبار، دعاء أردوغان في خطاب النصر، شيرين ترقص على المسرح بجدة

رئيس بولندا يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

اليوم، مجلس النواب يستعرض 31 اقتراحا مقدما من الأعضاء، تعرف عليها

مستندات وتغطيات وثيقة التأمين ضد مخاطر نقل النقدية

طرح مذكرات الفنان التشكيلي محمد عبلة قريبا

نديم إلياس: 1.063 مليار دولار صادرات قطاع الطباعة والتغليف في 2022

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

قرية إسبانية تنتهي من التصويت في انتخابات محلية خلال 30 ثانية

رئيس بولندا يهنئ مشجع كرة قدم بدلا من أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 29-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 28-5-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز اليوم الأحد 28-5-2023 في السوق المحلي

أسعار المراوح في الأسواق بعد الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء المسابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الاثنين 29- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية