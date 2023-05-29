مرتضى منصور: الزمالك يمر بأزمة عنيفة ومجلس الإدارة يتحمل فوق طاقته

مرتضى منصور، قال مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، إنه ما زال معتذرا عن رئاسة القلعة البيضاء.

ابنك يموت أمام عينك

وتابع مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "رغم اعتذاري، ولكن لا يمكن أن تشاهد ابنك يموت أمام عينك، ولا تستطيع فعل شيء".

وأشار إلى أنه عقد جلسة اليوم مع مجلس إدارة الزمالك والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم من أجل فعل شيء لصالح الزمالك بسبب الأزمات التي يمر بها النادي.

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وأكد منصور أنه لن يذيع الفيديو كاملا الخاص بجلسة المجلس وجهاز الكرة اليوم، ولن يذيعه إلا بعد مباراة طلائع الجيش غدا الثلاثاء من أجل الفريق.

وأكد مرتضى منصور أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم السبت القادم.

وتابع مرتضى منصور حديثه:" موظفي الزمالك متحملين فوق طاقتهم بسبب تأخر الراتب، العمال والموظفين لم تقبض منذ شهرين.



أخبار مرتضى منصور

وتابع مرتضى منصور حديثه: "الزمالك يمر بأزمة عنيفة وسنعرض لقائي مع مجلس الإدارة والجهاز الفني يوم الأربعاء أو الخميس".

وأتم مرتضى منصور حديثه: “سواء كنت معزولا أو موجودا أو لست موجودا فهناك أمر يحدث لأول مرة، وهو أن نادي الزمالك يدفع ثمنا لكبريائه ويدفع الثمن لأشخاص بيقولوا زملكاوية وحاجزين عليه”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

وقال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية:" أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

هجوم جماهير الزمالك على روقا

وهاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية.

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه".



أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي

وكشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

كما قال أوسوريو إنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت العديد من التقارير العالمية أشارت أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

الزمالك، فيتو

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر.

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري.