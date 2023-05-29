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ثقافة وفنون

خالد يوسف: أتعرض لحملة ممنهجة وفيه ناس لا يسرها رجوعي وأفكاري (فيديو)

المخرج خالد يوسف،
المخرج خالد يوسف، فيتو

رد المخرج خالد يوسف على الانتقادات التي تعرض له بسبب مسلسل سره الباتع، مؤكدًا أن هناك تربصًا به ويتعرض لحملة ممنهجة.


حملة ممنهجة ضد خالد يوسف

وقال خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "فيه ناس لا يسرها رجوعي وأفكاري وعلشان كده بيقودوا الحملة الممنهجة ضدي".

رضا خالد يوسف عن مسلسل سره الباتع 

وأضاف خالد يوسف: "أنا راض جدا عن مسلسل سره الباتع، بشكل يفوق الـ99% برغم كل الانتقادات اللى أشبه بحد شاف رواية ومكتوب على ضهرها غلطة مطبعية في الملخص فساب الرواية ولا قراها ولا شافها، ولا شاف فيها إيه وبيتكلم عن الغلطة المطبعية".

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تصيد الأخطاء لخالد يوسف

وتابع: "شارك في الحملة الممنهجة ضدي عدة ناس لها مصالح علي كل المستويات، مش بحب الارتكان لنظرية المؤامرة، اللى يسيب الـ2000 نفر ويدخل زووم على واحد شكله مصري ويكبره ويقول: هو ده بقى الفرنسيين في مسلسل خالد يوسف، وعلي فكرة مفيش غلطة من اللى اتكلموا عليها في المسلسل حقيقية".

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في وقت سابق، قالت الفنانة حنان مطاوع: "رفضت دوري في مسلسل سره الباتع، في البداية من أجل تنظيم الوقت ولارتباطي بأعمال أخرى".
 

حنان مطاوع تكشف عن رفضها مسلسل سره الباتع في البداية

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": "انبسطت جدا بمسلسل سره الباتع لما خالد يوسف كلمني، لكني قلت له: قبل ما تحكيلي أي حاجة، المكالمة على راسي من فوق، بس أنا بحضر لمسلسل اسمه كفر العميان، وهو متعملش فأنا بحضرله، ومش هعرف ادخل في عملين، فسامحني فقال لي: انتي بكرة فين يا حنان؟ قلت له: في البيت، فقال لي: بكرة 9 الصبح أنتي وجوزك تعزميني على فطار، فقلت له: تنور، أنت بتفطر إيه؟ فقال لي: فول وطعمية، وجه وفعلا، ونورنا في البيت وحكى الحدوتة وطلعت رائعة، وحسيت بروح النضال، وكل المصريين متيمين بالأرض، وأقنعني بالمشاركة في العمل".

 تصوير مسلسل سره الباتع 

وتابعت حنان مطاوع: "دخلت وصورت دور صافية في مسلسل سره الباتع، والمسلسل بتاعي كفر العميان، فضل يتأجل لحد لما متعملش خالص، وقبل رمضان بشهرين عملت وجوه سخية". 

 

نجاح مسلسل سره الباتع 

واستطردت: "نجاح مسلسل سره الباتع، كان فوق خيالي ومكنش في أحلامي إنه ينجح كدة، هو عمل ضخم ولي الشرف إني من ضمن فريق العمل".


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