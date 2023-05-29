كوريا الشمالية تخطر اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي

أخطرت كوريا الشمالية اليابان باعتزامها إطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 مايو و11 يونيو، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النظام السري لوضع أول قمر صناعي عسكري للتجسس في مداره.

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي

وذكرت كيودو أن كوريا الشمالية على ما يبدو تستعد لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى.

وقالت بيونج يانج إنها ستحدد منطقة الخطر البحري التي قد تسقط فيها الأجسام خلال هذه الفترة.

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وأكد مكتب رئيس الوزراء الياباني في تغريدة عبر تويتر أنه سيتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى ذات صلة ويدعو إلى ضبط النفس.

وقال المكتب إنه سيجمع المعلومات ويحللها أثناء الاستعداد للطوارئ.

إطلاق القمر الصناعي

كما أبلغت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الصناعي، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

وأعلنت كوريا الشمالية الانتهاء من الاستعدادات لتركيب أول قمر صناعي عسكري للتجسس على صاروخ، مما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تطلقه في وقت مبكر من يونيو.

قرارات مجلس الأمن الدولي

وينتهك إطلاق كوريا الشمالية المزمع للقمر الصناعي سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر برامجها النووية والصاروخية، لأنها تستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية.

محطة للأقمار الصناعية العسكرية

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية ذكرت أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، تفقد محطة للأقمار الصناعية العسكرية، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، الأربعاء.

ونقلت رويترز عن التقرير أن كيم وافق على الخطوات التالية في خطة وضعتها اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية، وهي مجموعة مخصصة لإطلاق أول قمر صناعي كوري شمالي للمخابرات العسكرية.



ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية الكورية أي تفاصيل عن موعد الإطلاق.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إن نجاح إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري "مطلب عاجل للبيئة الأمنية السائدة في البلاد".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق من العام أن بيونجيانج أكملت بناء أول قمر تجسس عسكري لها، وأن كيم حث على الإسراع بالاستعدادات النهائية للإطلاق.

استشهد مشروع (38 نورث) لمراقبة كوريا الشمالية ومقره الولايات المتحدة هذا الأسبوع بصور حديثة للأقمار الصناعية ليشير إلى استئناف النشاط في منطقة منصة الإطلاق بمحطة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية بكوريا الشمالية بعد توقف دام ستة أشهر تقريبًا.

غير أن المشروع أضاف في تقريره أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل من أجل إطلاق قمر صناعي.

وفي سياق آخر وجهت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونج، إهانات شخصية للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة "إن تلك التصريحات يمكن قبولها لأنها جاءت من رجل لا مستقبل له".

اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

كما هددت بأن بلادها ستقدم المزيد من العروض الاستفزازية لقوتها العسكرية ردًّا على اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتكثيف الردع النووي لمواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.