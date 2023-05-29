سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

سوريا، أفاد مصدر عسكري سوري بأنه مساء أمس الأحد، نفذت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق.

وقال المصدر العسكري: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" قد أفادت بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".

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إطلاق نار من سوريا

والأربعاء الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعرض إحدى مُسيّراته لإطلاق نار من سوريا.

ووفقا لبيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن المُسيّرة كانت تقوم بمهمة روتينية، وردا على ذلك أطلق جيش الاحتلال نيران على المنطقة التي تم رصد إطلاق النار منها.

وأشار جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى أن المسيرة أتمت مهمتها دون أضرار.

منظمة مكافحة العنف

وعلى الجانب الأخر قالت منظمة مكافحة العنف المسلح (AOAV) ومقرها لندن، إن قوات خاصة بريطانية شاركت سرا في عمليات منذ عام 2011 في 19 دولة على الأقل، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وسوريا.



وأضافت المنظمة في تقريرها: "في عام 2014، تواجدت القوات البريطانية الخاصة في روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، حيث قامت بحراسة الرياضيين من هجمات إرهابية محتملة من جانب إسلاميين".

وفي أوكرانيا، قام خبراء بريطانيون بمهام استطلاع وعملوا مع الأمريكيين في تدريب القوات الأوكرانية.



وحدات القوات الخاصة البريطانية سرا

ووفقا للتقرير، تشمل قائمة الدول التي نشطت فيها وحدات القوات الخاصة البريطانية سرا، إستونيا وإيران وليبيا وباكستان وروسيا وأوكرانيا. وتورطت هذه القوات في القتل المتعمد لمواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، والتستر على مذابح المدنيين في أفغانستان والتغطية على عمليات MI6 في اليمن.

وشاركت القوات البريطانية الخاصة بنشاط في الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، ودربت المتمردين السوريين، وزودتهم بالمعلومات، وساعدت في التخطيط للعمليات.