ماذا فعل أردوغان فور إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة؟

انتخابات تركيا، أظهرت لقطات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يسجد لله شكرُا، عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت على جولتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أردوغان وهو داخل أحد المساجد عقب فوزه على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار مساء الأحد فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.

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وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليجدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

خطاب أردوغان

ومساء الأحد، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا لمناصريه، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة لولاية ثالثة.

وقال أردوغان: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".

وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا، قائلا: الشعب منحني مسئولية الحكم لمدة 5 سنوات مقبلة.

أردوغان يقدم الشكر للشعب التركي عقب الفوز بالانتخابات

وأضاف: "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".



وأكمل أردوغان: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".



واستطرد الرئيس التركي: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسئولية الأداء السيء في الانتخابات".

تركيا ترفض دعم المثلية بعد فوز أردوغان

وتابع أردوغان: "هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده.. لا أحد بمقدوره أن يسيء للحريات في بلدنا أو التحقير من شأن شعبنا أو أن يمنعه من التوحد..سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها".

وقال الرئيس التركي: "لا ندعم المثلية، وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، مشيرا إلى أن "العائلة بالنسبة لنا مقدسة وسنكسر يد كل من يحاول التعرض لها".

وتابع أردوغان: "كلمتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره"، مضيفا: "هذه النتيجة تثبت أن لا أحد بإمكانه أن يجعلنا نخسر مكتسبات تركيا".

وأكد أردوغان أنه "يجب علينا الاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية القادمة".

وأردف: "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسئولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".



وفاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.