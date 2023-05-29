الإثنين 29 مايو 2023
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب ترقص على المسرح بجدة وتصفيق حار من الجمهور

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

رقصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلها المقام في جدة على وقع أغانيها وسط تصفيق مع الجمهور، الأمر الذي جعل شيرين توجه الشكر لهم.

وأشعلت شيرين عبد الوهاب خشبة مسرح حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بأجمل كلاسيكيات كوكب الشرق أم كلثوم وتغنت بـأغنية سيرة الحب.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد بدأت حفلها بأداء أغنية "على بالي" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح. 

 

حفل شيرين في جدة

وجاءت أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في جدة في 4 فئات وهي:

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68.67 دولار (2,121.75 جنيه)

 

107.12 دولار (3,309.71 جنيه)

 

151.07 دولار (4,668.94)

 

شيرين عبد الوهاب

واحتلت النجمة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا مؤشرات بحث جوجل عربيًّا وتصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا وبالأخص موقع التدوينات القصيرة (تويتر) وذلك عقب إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

 

ومن أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.. وقالت شيرين خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

 

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية  نانسي عجرم: جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص. ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت:  كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم  قالت:  نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله  بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.

 

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