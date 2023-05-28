الضويني: الأزهر يستقبل أكثر من 60 ألف طالب وافد من 120 دولة حول العالم

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور غالب بن الشيخ حسين، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

رسالة الأزهر الشريف

وقال الدكتور الضويني، إن الأزهر الشريف منبر فكري وسطي، يهتم بجوانب التعليم والدعوة ويتصدى للأفكار المتشددة والمتطرفة، وهو مؤسسة رائدة ذات طابع عالمي، تخرّج طلاب ينشأون على منهج وسطي مستنير بعيد كل البعد عن الغلو والتطرف، مضيفا أنه لدينا قطاعات متميزة تقوم بدور مهم لخدمة الإسلام والإنسانية منها: مجمع البحوث الإسلامية والذي يهتم بالقضايا المستجدة ويبحثها كما ينشر وعاظه في كل أنحاء العالم يقدمون الوعظ والإرشاد للجميع.

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هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وأضاف وكيل الأزهر أن هيئة كبار العلماء بالأزهر، من القطاعات المهمة والرئيسة في الأزهر الشريف، حيث تتصدى للنوازل وما هو مستجد، لتبين الرأي الشرعي فيه للمسلمين.

وتابع: لدينا الجامع الأزهر بأنشطته المختلفة وأروقته العريقة، ويقوم بدور دعوي وتوعوي في جميع محافظات مصر، ولمواكبة العصر بمستحدثاته أنشأ الأزهر مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية لمواجهة الأفكار المتطرفة، فضلا عن مواجهة فوضى الفتاوى.

وأوضح أن الأزهر يستقبل أكثر من ٦٠ ألف طالب وافد من ١٢٠ دولة حول العالم، مشيرا إلى ثقة العالم في مؤسسة الأزهر.

ولفت إلى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة، قائلًا: "تستقبل الأئمة من أغلب دول العالم لمدة شهرين، تدربهم على مهارات الفتوى، وتعزز قدرات المفتين بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية".

مؤسسة إسلام فرنسا

من جانبه أشاد الدكتور غالب بن الشيخ حسين، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، بدور الأزهر العلمي والدعوي ونشر قيم الحوار والسلام في كل أنحاء العالم، مؤكدًا أن أهم ما يميز مؤسسة الأزهر عن غيرها من المؤسسات أنها تهتم بالمجال الدعوي والمجال الإنساني دون إهمال أحدهما، كما ترسخ قيمًا إيجابية للمجتمعات بل للعالم كله.