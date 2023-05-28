ذهب ولم يعد.. أندية عريقة اختفت بفعل فاعل.. الترسانة والأولمبي والمنصورة وغيرها

الجماهير هي عصب لعبة كرة القدم وهي اللعبة الشعبية الأولى في العالم بعد أن جذبت أنظار الجميع وأصبح نجومها مثار حديث كل العالم.. وكلما زادت شعبية النادي زادت مدخلاته لأن شركات الإعلانات تبحث عن الأكثر شعبية.. وفي الوقت الذي يبحث فيه المسئولون عن الجماهيرية وجدنا تراجعا للأندية الشعبية في مصر رويدا رويدا حتى اقتربت من الانقراض…أندية كانت يوما ما ملء السمع والبصر حتى صارت مجرد ذكرى تعاني الأمرين في دوري المظاليم وينطبق عليها القول (ذهب ولم يعد ).

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يوما كانت الملاعب المصريه تكتظ بالجماهير عن آخرها وعندما يذهب أحد القطبين إلى ناد من أندية المحافظات يكون يوم عيد والملعب عن آخره ومن هذه الأندية من تفوق وفاز ببطولة الدوري أو كاس مصر.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأندية التي ذهبت ولم تعد.

الترسانة

أحد أكبر الأندية التي ذهبت ولم تعد وأصبحت مهددة بالهبوط للقسم الثالث..الترسانة الذي حصل علي بطولة الدوري الممتاز موسم 1963 وهو الذي تأسس عام 1921...منذ أن هبط موسم 2009 وهو يعاني الأمرين ولايستطيع الصعود للممتاز...الترسانة حقق عشر بطولات في تاريخه أبرزها بطولة الدوري الممتاز و6 بطولات كاس مصر وبطولة منطقة القاهرة عام 1933 وكاس السلطان حسين مرتين عامي 1930 و1928.

الترسانه خرج منه أربع لاعبين في نادي المائة هدف أبرزهم ونجمهم الأول الهداف التاريخي للدوري المصري حسن الشاذلي صاحب ال 176 هدفا وهو اكثر من سجل هاتريك في الدوري المصري ومعه زميل الملاعب مصطفي رياض صاحب ال122 هدفا وأيضا لعب بقميص الشواكيش حسام حسن الهداف التاريخي للكرة المصرية وصاحب الشعبية الكبيرة محمد ابوتريكه.

الأولمبي

الاوليمبي تلك القلعة العريقة وأحد أقدم الأندية المصرية الذي تأسس عام 1905 ومنذ ان هبط عام 2009 وهو يدور في فلك دوري المظاليم دون امل في العوده من جديد....الاولمبي هو اول فريق مصري يشارك في بطولة دوري ابطال افريقيا.

كان الظهور الأول للأولمبي في اول موسم للدوري الممتاز موسم 48 مع الكبار وتوج ببطولة الدوري موسم 1966 ليكون اول فريق من خارج القاهره يكسر احتكار الانديه القاهريه لهذه البطوله كما حقق بطولة كاس مصر موسمين متتاليين 1933 و1934.

ومن أبرز نجومه الذين تألقوا في الملاعب عز الدين يعقوب صاحب الـ83 هدفا والذي حصل علي وسام الجمهورية عام 79 تقدير لجهوده في كرة القدم وألعاب القوى.

والجوهرة السمراء أحمد الكاس الذي حقق مع الأولمبي لقب هداف الدوري ثلاث مرات متتالية من 91 إلى 94 وشارك مع منتخب مصر في مونديال 90 بإيطاليا.

وهناك نجوم آخرون من نوعية البوري وشتا والجويني ومحمود بكر.

دمنهور

دمنهور هو النادي الذي تأسس عام 1961 وفي الموسم التالي ظهر في الدوري الممتاز والذي ظهر فيه لمدة ست مواسم قبل أن تهب عليه رياح التغيير وعوامل الزمن ويستقر في دوري القسم الثالث ومن أبرز لاعبيه الحوشي وحمدي قريطم واحمد الباسوسي.

المنصورة

أحد أهم أندية الدلتا وصاحب الشعبية الكبيرة وكان يوما ما بعبع أندية القمة عندما كان يضم خيرة نجوم المنتخب الوطني،،، تأسس فريق المنصورة عام 1932 ومنذ أن هبط موسم 2009 ولم ينجح في العودة من جديد.

شارك فريق المنصورة في 22 مسابقة دوري ممتاز وتخرج من هذا النادي نجوم سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في الكرة المصرية من نوعية عبد الظاهر السقا وياسر ريان وعمرو ذكي وتامر عبد الحميد وفي الجيل القديم سليط والشال وأحمد شاكر وغيرهم كثير ارتدوا شارة منتخب مصر ووصل المنصورة إلى نهائي كأس مصر عام 96 وخسر أمام الأهلي.

جمهورية شبين

تأسس عام 1932 وشارك في سبع مواسم بالدوري الممتاز ويعتبر موسم 90-91 هو الظهور الأول لجمهورية شبين في الدوري الممتاز ولكن مازال يحاول من أجل العودة مجددا.

دمياط

تاسس عام 1923 -مر على إنشائه 100 عام وكان ظهوره الأول موسم 62- 63 وشارك في 10 مواسم دوري ممتاز كان أخرها موسم 95-96.....هبط موسم 2018 لدوري القسم الثالث وهو منذ هذا الموسم وهو يعاني من اجل العودة.

نجوم كبار تخرجوا من هذا النادي العريق كان أبرزهم الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكره الأسبق وعبده لبازين ورضا الزكي وحسن جبر... وفي يوم من الأيام كان الأسطورة محمود الجوهري يدرب هذا الفريق.

المنيا

أحد الأندية العريقة في الصعيد ولا أحد يمكن أن ينسي صورة المعلم حسن شحاتة وهو يشق فانلته بعد أن نجح في إحراز هدف تعادل الزمالك أمام فريق المنيا والذي كان يمثل حجر عثرة للقلعة البيضاء في كل مبارياته في الدوري الممتاز.

هشام عبدالرسول

تاسس نادي المنيا عام 1925 وأول ظهور له في الممتاز موسم 62-63 وشارك في 14 موسم في الممتاز كان اخرها موسم 2013-2014 ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب في القسم الثاني.

ومن نادي المنيا خرج نجوم كبار بحجم حماده صدقي وهشام عبدالرسول وحسين عبداللطيف وشديد قناوي وغيرهم كثيرين مثلوا منتخب مصر في مناسبات مختلفه.

الشرقية

نادي الشرقيه الذي تأسس عام 1961 وأول ظهور له في موسم 75-76 وشارك 6 مواسم في الدوري الممتاز وآخر موسمه في الممتاز 2016 -2017 ثم هبط في الموسم التالي الي القسم الثالث.

منتخب السويس



شارك منتخب السويس بمسماه الجديد في الدوري الممتاز في 15 نسخة مختلفة، كان آخرها في موسم 1999-2000، والذي أنهاه في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن الكروم الذي ضمن البقاء في الدوري.

وحصل الفريق السويسي على المركز الثالث عشر في أول مشاركة له برصيد 28 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الأوليمبي صاحب المركز الثامن.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب السويس في كأس مصر عام 1989، وحينها حصل على لقب وصيف البطولة لصالح المقاولون العرب بهدفين لهدف.

كفر الشيخ

شارك كفر الشيخ أحد أندية الدوري القسم الثاني حاليا، في الدوري الممتاز موسمين ويعد موسم 1976-1975 هو الظهور الأول له في الممتاز.

وشارك الموسم التالي له 76-77 وهبط بعدها ليستقر في دوري القسم الثاني حتي الان.