السبت 27 مايو 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023، الأهلي يتصدر والزمالك رابعا

مبارة الأهلي وطلائع
مبارة الأهلي وطلائع البجيش، فيتو

ترتيب الدوري المصري 2023، يواصل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري 2023، بعدما حقق الأحمر الفوز علي طلائع الجيش 2-0 ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتربع النادي الأهلي علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023، برصيد 59 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا فيما يتواجد الزمالك حامل اللقب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ترتيب الدوري المصري 2023
 

1- الأهلي  59 نقطة من 23 مباراة 
2- بيراميدز  55 نقطة من 27 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 28 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 28 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

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جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وعلي صعيد آخر، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بطولة الدوري الممتاز سوف تنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة بسبب بعض مؤجلات النادي الأهلي.

 

وقال عامر في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” على شاشة قناة “etc”: "هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو، بينما الزمالك سينهي مواجهاته حتى يشارك في البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية هي التي تسببت في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنت أعلم ذلك كنت سأضع بعض المباريات في خلال كأس العالم 2022".


موعد انطلاق الدوري في النسخة المقبلة

وواصل: "سأعقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة، وأتمنى عدم خوض أي فريق مصري للمراحل التمهيدية في البطولات القارية للحصول على مزيد من الراحة".

وزاد: "سيتم فتح القيد بداية من 1 أغسطس، بالاتفاق مع لجنة شئون اللاعبين، وهدفنا إعادة المواعيد الطبيعية لكافة المسابقات الكروية".

وتابع: "بدء الموسم الجديد بانطلاقة السوبر المحلي، سيكون بالاتفاق مع الشركة الراعية ومجلس أبوظبي، وبعد الاجتماع مع فيتوريا سيتم تحديد العديد من الأمور الخاصة بمواعيد مباريات كأس مصر والسوبر في ظل ارتباطات منتخب مصر القادمة".

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29

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