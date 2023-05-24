الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري، اشتعال المنافسة بين بيراميدز وفيوتشر على الوصافة

ترتيب الدوري المصري،
ترتيب الدوري المصري، فيتو

ترتيب الدوري المصري، أقيمت اليوم الأربعاء مباراة فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا في ختام الجولة الـ 29 لبطولة الدوري، وبيراميدز ضد حرس الحدود في الجولة الـ 22 المؤجلة بالبطولة.

وحقق بيراميدز وفيوتشر الفوز على حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، لتشتعل المنافسة بين بيراميدز وفيوتشر علي المركز الثاني.

ويواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على إنبي 2-0 في الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري. 

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ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 56 في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب الدوري المصري
 

1- الأهلي  56 نقطة من 22 مباراة 
2- بيراميدز  55 نقطة من 27 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 28 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 27 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

يتصدر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.

وتساوي محمد شريف مهاجم الأهلي مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك بـ 9 أهداف في ترتيب هداف الدوري المصري فيما انفرد محمد حمدي زكي مهاجم أسوان بالوصافة بـ 11 هدفا.

هداف الدوري المصري الممتاز 2023
 

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري  14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 11 هدفا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون  8 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 7 أهداف

محمد الشامي لاعب الاسماعيلي 7 أهداف

جريندو لاعب المصري  7 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 6 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي  5 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 5 أهداف

عبد الرحمن خالد جبنة  لاعب المقاولون 5 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي  5 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 5 أهداف

إلياس الجلاصي لاعب المصري  5 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 5 أهداف

ترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري قبل مواجهة طلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي بيراميدز وفيوتشر

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