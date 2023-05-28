نشرة الأخبار، انفجار إطار طائرة بمطار جدة، انتهاء موجة الطقس السيئ، الشناوي جاهز لنهائي أفريقيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كشف مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي، تعرض أحد إطارات الطائرة للانفجار.

وأكد المصدر أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة وصول الركاب، ولاتوجد أي إصابات.

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صرح مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران أنه جار حاليا فحص جسم الطائرة، وذلك استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة، حيث تعرضت إحدى طائرات مصر للطيران لانفجار أحد إطاراتها أثناء هبوط الرحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

انفجار إطار

وكان مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، قد أعلن أنه أثناء هبوط طائرة مصر للطيران، رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي، تعرض أحد إطارات الطائرة للانفجار.

أعلن الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية موعد انتهاء موجة الطقس السيئ، قائلا: "البلاد تحت منخفض رياح خمسيني حارة جنوبية نشطة وبالتالي تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وأغلب أنحاء الجمهورية تحت تأثير الرياح المثيرة للأتربة".

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج " من مصر "، المذاع على فضائية "cbc": "شهدت أمس العديد من مناطق الجمهورية سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، وتحديدا على شمال الصعيد، والبحر الأحمر ووسط وشمال سيناء، وهذا الطقس مستمر حتى نهاية اليوم الأحد".

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد مبادرة “اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم”، ويأتي إطلاق هذه الحملة بغية التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) بكل لغات العالم، من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وهدفها الرئيس بيان فضل ومكانة نبينا (صلى الله عليه وسلم) وعظيم قدره.

الهدف من مبادرة “اعرف قدر نبيك”

وتهدف إلى بيان أن حُبَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، إنما يدفعان وبقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان.

ارتفع سعر دواء كونتافيفر ان 200 مجم إلى 21 جنيها بدلا من 18 جنيها، ويستخدم الدواء خافضا للحرارة ومسكنا للألم ومضادا للالتهابات ومضادا لالتهابات الحلق واللوزتين والجيوب الأنفية.

كان قد شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء زيثروكان 500 جم كبسول من 32.5 جنيه إلى 40.5 جنيه.

ويستخدم دواء زيثروكان 500 مضاد حيوي فعال في علاج مختلف أنواع العدوى الناتجة عن البكتيريا.

أسعار الأدوية

وسجلت أسعار الأدوية زيادة جديدة حيث ارتفع سعر فيتامين سي "سي ريتارد كبسول" من 16 جنيهًا إلى 22.5 جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة ومد الجسم بفيتامين سي.

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "السلالة الجديدة من الدواجن تستحوذ حاليا على 15% من السوق المحلي وتتميز أنها بتاكل قليل ولحمها كتير".

سعر كيلو الدواجن

أسعار الدواجن اليوم، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "هناك تراجع حاليا في أسعار الدواجن والكيلو سجل بالمزارع سعر 62 جنيها".

ولفت: "سعر كرتونة بيض المائدة تراجع من 94 إلى 78 جنيها، وهذا أقل من التكلفة".

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين: "سنقوم بتوفير كيلو اللحم من جيبوتي بسعر 195 جنيها والفترة الأخيرة شهدت قيامنا بتنويع مصادر استيراد اللحوم".

احتياطي اللحوم الحمراء

أسعار اللحوم، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "قمنا بتزويد حجم الإمدادات الفترة الأخيرة ولدينا احتياطي آمن من اللحوم الحمراء يصل إلى 4 شهور، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم مع دولة جيبوتي".

قررت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الإسماعيلي الرحيل بشكل رسمي عن إدارة النادي بعد صدور قرار بإلغاء قرار تعيينها.

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها إنها اجتمعت بشكل طارئ بعد صدور قرار إلغاء تعيينها، وقررت الرحيل حتى قبل وصول نسخة من الحكم الصادر وتم تنفيذه بشكل فوري.

أعلن النادي الأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لمباراة نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأكدت الصفحة الرسمية للأهلي أن محمد الشناوي حارس الفريق جاهز للقاء المرتقب والهام أمام الوداد المغربي.

وحصل محمد الشناوي على حقنتي بلازما من أجل تجهيزه للحاق بنهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق يتدرب على فترتين صباحا ومساء من أجل ضمان اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل.

أكدت الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، إصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، وبالتالي تأكد غياب اللاعب عن المشاركة في مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، مع وجود احتمال للحاق اللاعب بمباراة الإياب في الرباط.

وكان اللاعب شعر بآلام في عضلة القدم الخلفية، وتم إخضاع اللاعب للأشعة المقطعية، أمس السبت، ليتأكد إصابته بمزق، وتأكد غيابه عن مباراة الأهلي والوداد المغربي المحدد لها يوم الأحد المقبل.

كشف فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، كواليس اجتماعه مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “صدى البلد”: "أشرف صبحي تحدث معي وكان ذلك شرفًا كبيرًا لي، جاء الأمر بعدما تواصل معي أحد مساعديه وقال لي إن الوزير يريد أن يجتمع معي في مكتبه".

ساسي يكشف كواليس اجتماعه مع الوزير أشرف صبحي

وأكمل: "تحدثت معه لكنه لم يطلب مني التجديد، كان يريد أن يطمئنني على وضع الزمالك في غياب مرتضى منصور وأن الفريق مثله مثل أي ناد آخر في مصر لن يقف على أحد".

علقت الفنانة دينا الشربيني، ولأول مرة على الشائعات المتداولة حول ارتباطها بالفنان تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، وجاءت تلك الشائعات فور إعلانها أنها تعيش قصة حب جديدة.

وقالت دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج «the insider»: «مفيش ربط.. مفيش أي حاجة، والناس يتكلموا عادي، مش فارقة معايا الـ memes اللي بيعملوها».

أضافت: “والله تصدق، والله ما شفت الـmemes دي ولا أشوفها”.

فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني

وعبرت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الحكومي، متوقعا أن يتم التصويت عليه في الكونجرس الأربعاء.

وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفا أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".

وأضاف أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

